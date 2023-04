New York, crolla garage auto: un morto e 4 feriti/ Video choc: caos a Manhattan

Dramma a New York dove un garage di auto, un classico parcheggio multipiano, è collassato su se stesso, causando la morte di una persona e ferendone almeno altri quattro. Il bilancio è ancora comunque provvisorio visto che durante il crollo vi erano diverse persone all’interno del garage sito di preciso nel quartiere Manhattan. Stando a quanto riferito dai colleghi di TgCom24.it, il crollo è avvenuto alle ore 16:15 locali, quando in Italia erano le 22:15 e le immagini che ci giungono dalla Grande Mela, come potete vedere dal video qui sotto, sono alquanto scioccanti.

Tutte le auto nel parcheggio sono cadute, e al momento il parcheggio multipiano si presenta come un accumulo di detriti e carrozzerie. Sul luogo, a meno di un chilometro dalla Borsa, si è recato il sindaco di New York, Eric Adams, nonché gli uomini dei soccorsi a cominciare dai vigili del fuoco, che sono riusciti a individuare agilmente le persone intrappolate, attraverso l’uso di droni e cane robot. Quattro le persone che sono state ricoverate in ospedale per accertamenti, mentre un quinto ha preferito farsi medicare sul posto e poi tornare presso la propria abitazione.

NEW YORK, CROLLA GARAGE AUTO: “OPERAZIONE DI SALVATAGGIO MOLTO PERICOLOSA”

I funzionari locali, stando alla stampa, hanno definito l’operazione di salvataggio “estremamente pericolosa”, con il rischio che l’edificio possa ulteriormente cedere, proprio per questo tutta la zona è stata transennata e le abitazioni e gli uffici vicini sono stati evacuati per precauzione. Kazimir Vilenchik, commissario per gli edifici per la città di New York ha parlato di “effetto pancake”, con i tre piani che sono collassati su se stessi, schiantandosi sul piano terra.

Le ricerche di eventuali sopravvissuti sono proseguite per diverse ore, fino a che le autorità non hanno avuto la certezza che tutti fossero stati tratti in salvo. Resta un mistero il motivo del crollo, ma è già scattata l’indagine per cercare di capire cosa sia accaduto e nel contempo sia sta esaminando la stabilità anche degli edifici adiacenti.

