New York intensifica sorveglianza social per combattere antisemitismo/ “Troppo odio online”

Il governatore di New York Kathy Hochul ha annunciato che lo Stato ha “intensificato” gli sforzi di sorveglianza dei social media in risposta al crescente antisemitismo in città. In un discorso di lunedì ha citato un aumento delle manifestazioni pro-Palestina che si stanno svolgendo in tutta la Grande Mela, come quella che si è svolta al Veterans Day che ha visto un manifestante scalare un lampione per abbattere le bandiere degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite. Incidenti che, secondo Hochul, stanno iniziando ad influenzare in modo in cui i newyorkesi interagiscono tra loro sulle piattaforme online.

“Siamo molto concentrati sui dati che raccogliamo dagli sforzi di sorveglianza, su ciò che viene detto sulle piattaforme dei social media”, ha affermato il governatore Hochul. “Abbiamo lanciato uno sforzo per essere in grado di contrastare parte della negatività e raggiungere le persone quando vediamo parlare di incitamento all’odio sulle piattaforme online. Il nostro sindacato di analisi dei social media ha intensificato il monitoraggio dei siti per individuare incitamenti alla violenza e minacce dirette ad altri” ha aggiunto.

Hochul: “I residenti di New York vivono nella paura”

L’annuncio di Kathy Hochul ha fatto seguito a un incontro con i leader ebrei, le forze dell’ordine locali e le autorità federali per combattere i crimini d’odio che si stanno verificando in queste settimane dopo l’attacco di Hamas e la tragica risposta di Israele su Gaza. Il governatore ha osservato che i residenti di New York “vivono nella paura” dopo l’invasione di Israele da parte di Hamas dello scorso 7 ottobre. “È doloroso per me come governatore di questo grande Stato, che è noto per la sua diversità e per il modo in cui celebriamo culture diverse, religioni diverse, punti di vista diversi. È doloroso vedere la crudeltà con cui i newyorkesi si trattano a vicenda”, ha detto il governatore.

L’odio sarebbe “ovunque, dai campus universitari, alle nostre strade, alle scuole, ai campi da gioco; proprio mentre stanno entrando nei loro luoghi di culto” ha aggiunto Hochul. Mosse simili sono state proposte dal senatore Josh Hawley, che chiede di vietare TikTok per un presunto aumento dei contenuti pro-Hamas sulla piattaforma. “TikTok e la sua società madre ByteDance rappresentano una minaccia alla sicurezza nazionale americana”, ha scritto il senatore la scorsa settimana. “Sebbene le questioni relative alla sicurezza dei dati siano fondamentali, meno spesso discusso è il potere di TikTok di distorcere radicalmente l’immagine del mondo che i giovani americani incontrano” ha aggiunto.











