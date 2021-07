New York, poliziotto salva 28enne con busta di patatine/ Video, sacchetto come garza

Incredibile quanto accaduto a New York dove un agente di polizia ha salvato la vita di un ragazzo semplicemente attraverso un pacchetto di patatine. Il protagonista di tale gesto, già ribattezzato eroe, è stato Ronald Kennedy, un poliziotto del NYPD, il dipartimento di polizia della Grande Mela, che nel giro di pochi istanti si è inventato una sorta di garza, permettendo così al ferito di non perdere troppo sangue in attesa dell’arrivo dei soccorsi. A riprendere l’azione straordinaria ci ha pensato la body cam, la telecamera che ogni agente americano ha con se in dotazione, e che filma appunto tutto ciò che succede quando si è in servizio.

L’episodio risale al 7 luglio, quando l’agente è stato chiamato per un caso di accoltellamento nel quartiere di Harlem. Un uomo era stato colpito al petto da una coltellata, e il poliziotto, vedendo la situazione, ha reagito immediatamente chiedendo ad un passante di andare e prendergli delle patatine “Vai subito a prendermi un sacchetto di patatine”. Nel video si sente poi la vittima rivolgersi al poliziotto “Mi ha preso al polmone”, e Kennedy che replica “Lo so, lo so, semplicemente rilassati”.

NEW YORK, BUSTA DI PATATINE SU FERITA: POLIZIOTTO EROE NELLA GRANDE MELA

Subito dopo arriva il passante con un sacchetto di patatine Lay, e l’agente che lo svuota per poi chiedere allo stesso passante di portargli un nastro adesivo. A quel punto ha chiesto l’intervento di altre due persone per stendere la vittima a terra, dopo di che, una volta ricevuto lo scotch, ha fissato il pacchetto di patatine appiattito al petto sanguinante del poveretto.

“Abbiamo fatto – le parole del poliziotto al 28enne ferito – abbiamo fatto. Resta con me”. Subito dopo sono arrivati i paramedici e Kennedy si è rivolto così ai soccorsi “Ci ho provato. È il meglio che potevo fare con quello che ho ottenuto”. Dopo di che ha aiutato i medici a rimuovere la benda di protezione per applicare una vera e propria garza, quindi l’ultimo messaggio di incitamento al ferito: “Continua a respirare, fratello”. L’uomo si trova ancora in condizioni critiche ma è stabile e quasi sicuramente se la caverà.

