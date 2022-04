New York, sparatoria metropolitana Brooklyn/ Video ultime notizie: “bombe inesplose”

SPARATORIA NELLA METROPOLITANA DI NEW YORK: TERRORE A BROOKLYN

Attimi di terrore e paura nella metropolitana di New York nell’ora di punta della mattina (le 8 nella Grande Mela, le 15 in Italia) quando una sparatoria è andata in scena pare all’interno di un vagone della metro a Brooklyn: almeno 13 persone sarebbero rimaste ferite, alcuni sanguinanti per terra sulla banchina fuori dalla metropolitana, il presunto attentatore è dato in fuga e sarebbero anche stati trovati anche “diversi ordigni inesplosi”.

I CRIMINI DI PUTIN/ "Per fare una Norimberga giusta bisogna volere la pace"

Dalle ultime notizie che arrivano in gran quantità dagli Stati Uniti, ancora non risulta chiaro se la sparatoria sia avvenuta alla stazione nella 36/ma strada a Sunset Park o se nella 25/ma strada a Greenwood Heights: la Polizia di New York informa come a causa delle indagini in corso sull’”incidente” avvenuto poco fa, «bisogna evitare l’area della 36th Street e della 4th Avenue a Brooklyn. Aspettatevi veicoli di emergenza e ritardi nell’area circostante». 5 dei 13 feriti sarebbero in gravi condizioni anche se subito sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali di Brooklyn: mezza New York è paralizzata, con il terrore per un potenziale nuovo attentato anche se finora i dati in mano agli inquirenti non escludono alcuna pista, compresa quella della criminalità locale.

SCENARIO UCRAINA/ "Usa e Nato riaprano il negoziato o sarà carneficina in Donbass"

ATTENTATO A NEW YORK? COSA SAPPIAMO FINORA

Stando a diverse testimonianze delle persone a bordo della metropolitana bloccata per la sparatoria, il sospetto indossava un gilet arancione (era vestito come un dipendente della Metropolitan Transportation Authority) e una maschera anti-gas.

Tra video e foto pubblicate sui social – presi d’assalto già da pochi istanti dopo la sparatoria e presunta esplosione (diverse fonti dei media Usa smentiscono questa seconda notizia, ndr) – emergono diverse persone a terra, con scene di panico incontrollato sulla banchina della metro. Non solo, si vedono anche i passeggeri uscire da un vagone con diversi feriti e con un fumo non precisato e ancora non motivato: addirittura nel momento della sparatoria, alcuni feriti si sarebbero lanciati in un treno che stava arrivando per poter scappare. Con un’altra nota uscita dopo le ore 16 in Italia, la NYPD sottolinea quanto segue: «Per quanto riguarda le persone uccise a colpi di arma da fuoco alla stazione della metropolitana 36th Street a Brooklyn, al momento NON ci sono ordigni esplosivi attivi. Eventuali testimoni sono invitati a chiamare @NYPDTips a #800577TIPS . Per favore, stai lontano dalla zona. Ulteriori informazioni fornite quando disponibili». Secondo quando riportato dalla ABC News, sarebbero state almeno due le sparatorie separate che hanno coinvolto un treno in direzione nord a New York: non è però chiaro se si tratti di un unico attentatore intervenuto in due momenti diversi, o se si tratti di un commando in azione. Fuori dalla metro di Brooklyn sono arrivati gli agenti anti-terrorismo, mentre i vigili del fuoco avrebbero trovato gli ordini non esplosi: attivato infine il protocollo di protezione scuole, data l’ora di punta che ha coinvolto l’area molto popolosa della metropoli americana. Al momento il sospetto è ancora in fuga, con la polizia che ha lanciato la caccia all’uomo per tutta New York.

SCUOLA/ Glenn (Usa): non c’è vera giustizia sociale senza libertà di scelta

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022

Multiple people shot in the 36th street station in #Brooklyn. Multiple undetonated devices are also found. #NewYork pic.twitter.com/MouEEQKDrb — Abhishek Gautam (@GautamPolitical) April 12, 2022

BROOKLYN SUBWAY SHOOTING: A sweeping law enforcement investigation is underway and people are being asked to avoid the areahttps://t.co/drfYxJj73A pic.twitter.com/UxKs62kNL2 — NBC New York (@NBCNewYork) April 12, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA