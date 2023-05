New York sta sprofondando sotto il peso dei grattacieli/ Studio “1-2 mm ogni anno”

A New York c’è un serio problema ed è quello del peso. Secondo gli esperti, ogni anno la metropoli della Grande Mela sprofonda di circa 1 o 2 millimetri a causa dell’eccessivo peso dei suoi stessi grattacieli. Di fatto il terreno sottostante la città più famosa degli Stati Uniti si sta deformando, non riuscendo più a sostenere il peso dei palazzi, e nel lungo periodo potrebbe aumentare il rischio di inondazioni. A portare alla luce questo serio problema è stato uno studio pubblicato sulla rivista Earth’s Future, e realizzato da un team di esperti dell’Università del Rhode Island guidati dal geologo Tom Parsons. I ricercatori hanno calcolato la massa cumulativa di più di un milione di edifici presenti a New York City, per un totale di 764 milioni di tonnellate.

A quel punto hanno suddiviso la città in una grande griglia di quadrati ognuno di 100 metri per lato, convertendo poi la massa degli edifici in una pressione verso il basso, tramite appositi modelli matematici, e tenendo conto della forza di gravità. Non è stato considerato il peso di strade, marciapiedi, ponti e ferrovie, di conseguenza c’è il rischio che lo sprofondamento possa essere addirittura superiore. Tramite un software preposto è stata “restituita” la complessa geologia del sottosuolo di New York che è costituito soprattutto da sabbia, sedimenti argillosi, affioramenti rocciosi e limo.

NEW YORK STA SPROFONDANDO SOTTO IL PESO DEI GRATTACIELI: ECCO COSA E’ EMERSO

Dal quadro emerso si è potuto appurare che la Grande Mela appoggia su un substrato variegato che reagisce in modo differente all’esagerato peso dei suoi edifici. I terreni ricchi di sedimenti argillosi e riempimenti artificiali tendono ad essere più proni al fenomeno della subsidenza (lo sprofondamento), “con un valore medio di 294 millimetri misurato nella parte bassa di Manhattan”, così come specifica SkyTg24.it, mentre i terreni più elastici riescono a riprendersi meglio dopo la costruzione degli edifici, infine, il substrato più roccioso di fatto non subisce alcuna modifica.

I ricercatori hanno poi confrontato i dati con le varie rilevazioni effettuate via satellite circa l’altezza del suolo ed hanno elaborato una nuova mappa della sudbsidenza a New York estremamente dettagliata. Lo studio, fanno sapere i loro autori, è stato realizzato per “sensibilizzare sul fatto che ogni nuovo grattacielo costruito in zone costiere, fluviali o lungolago potrebbe contribuire al futuro rischio di inondazioni”.











