New York, tenta di rapire bimbo di 5 anni in pieno giorno/ Video choc: mamma lo salva

Alquanto scioccante il video circolante in rete nelle ultime ore, e in cui si vede un uomo tentare di rapire, strappandolo dalla madre, un bambino di 5 anni in quel di New York. Nel filmato incriminato, diffuso su tutte le principali tv, e che trovate anche pubblicato qui sotto, si vede un uomo afroamericano passeggiare tranquillamente per strada, nel quartiere Queens, al fianco di un bianco vestito con una polo rossa. In seguito si nota invece un bimbo correre e l’uomo di colore uscire di fretta dalla propria auto posteggiata vicino al marciapiede, prendere al volo il piccolo, e portarlo sul proprio mezzo.

A quel punto la madre, che stava passeggiando con altri due bambini, è intervenuta per liberare il piccolo, non a fatica, grazie anche all’aiuto degli altri due suoi figli. L’uomo è stato individuato e arrestato, pare sia un 24enne, anche se non è ben chiaro quale fosse il suo obiettivo, e soprattutto, non è dato sapere se conoscesse la mamma del bimbo o meno.

NEW YORK, TENTA DI RAPIRE UN BIMBO IN PIENO GIORNO: IL VIDEO CHOC DI QUANTO ACCADUTO

La polizia di New York, prima dell’arresto, aveva pubblicato un filmato/appello sulla sua pagina Twitter, scrivendo “Abbiamo bisogno del tuo aiuto per identificare questi ragazzi. Hanno tentato di rapire un bambino di 5 anni ieri (guvedì ndr) di fronte al 117-02 di Hillside Avenue nel Queens intorno alle 20:00. Sua madre è riuscita a rimuoverlo dall’auto prima che scappassero. Se hai QUALSIASI informazione contatta”, e poi veniva fornito il numero di telefono.

Come già spiegato dal tweet delle forze dell’ordine, l’episodio si è verificato nella serata di giovedì, praticamente alla luce del sole visto che alle ore 20:00 è ancora chiaro ed estate. Subito dopo che il bimbo è stato recuperato, il malvivente è scappato di corsa con la propria auto e un ragazzo che ha assistito a quanto accaduto ha tirato un pugno contro il mezzo del fuggitivo, spaccandogli lo specchietto.

NYC: We need your help identifying these guys. They attempted to kidnap a 5-year-old yesterday in front of 117-02 Hillside Avenue in Queens around 8:00 pm. His mother was able to remove him from the car before they fled. If you have ANY info contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/8KZRty9K8p — NYPD NEWS (@NYPDnews) July 16, 2021





