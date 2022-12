New York Times, svastica sul cruciverba/ Bufera social e indignazione: “Disgustoso”

E’ comparsa una svastica sul famoso cruciverba del New York Times. Un fatto che ovviamente non è passato inosservato e che ha indignato i più, a cominciare da Donald Trump Jr, figlio dell’ex presidente degli Stati Uniti. Tutta colpa dei quadretti neri che sono stati posizionati nel puzzle, e che visti nell’insieme formavano appunto una svastica, un richiamo al nazismo che giunge tra l’altro nel primo giorno di Hanukkah, la Festa ebraica delle luci.

Come sottolinea il quotidiano Repubblica, un occhio esperto avrebbe dovuto subito accorgersi che qualcosa di inusuale vi era nel cruciverba, ma evidentemente chi doveva controllare o chi l’ha redatto non si è accorto di nulla, e alla fine il puzzle è andato in stampa. Per Donald Trump Jr si è trattato di un gesto “disgustoso”, per poi aggiungere: “Solo Il New York Times avrebbe potuto inaugurare Hanukkah con questo cruciverba”. Per rincarare la dose il figlio del tycoon, così come molti altri lettori, hanno citato i precedenti del quotidiano, che spesso e volentieri si è schierato a fianco della Palestina nella guerra contro Israele, stato dove gli ebrei sono la maggioranza.

NEW YORK TIMES, SVASTICA SUL CRUCIVERBA: IL COMMENTO DI DONALD TRUMP JR

“Immaginate – si è domandato quindi Trump jr – cosa farebbero se lo avesse fatto qualcuno non allineato ideologicamente a loro? Vi concedo lo stesso beneficio del dubbio che darebbe questa gente… esattamente zero”. Sabato scorso il New York Times aveva annunciato ai lettori la pubblicazione del “più grande cruciverba dell’anno”, per poi aggiungere: “non vi spaventate, vi daremo le dritte per risolverlo”.

Purtroppo non è la prima volta che una svastica appare involontariamente sul celebre cruciverba del NYT visto che già nel 2017 era accaduto qualcosa di simile e all’epoca l’account social del giornale newyorkese aveva replicato così ai commenti dei lettori: “Non è una svastica, Credeteci, nessuno si siede per creare un cruciverba e dice: ‘Ehi, sai che così è proprio fico?”.

