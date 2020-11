New York’s Finest, per chi viene utilizzato questo soprannome?/ Il “meglio” è…

New York’s Finest, per chi viene utilizzato questo soprannome? La domanda arriva su Canale 5 nel corso della nuova puntata di Chi vuol essere milionario. Gerry Scotti la pone a Ilaria Sanbinello, nuova concorrente, al traguardo di 70 mila euro. Ma andiamo subito a scoprire qual è la risposta esatta. New York’s Finest, ovvero il meglio di New York, è il tradizionale soprannome usato dai newyorkesi per i poliziotti della città. Come ricostruisce il New York Times, e come si legge sul sito Mediaset nella sezione dedicata al programma, “l’espressione deriva dai tempi della Guerra civile americana e veniva utilizzata per celebrare il coraggio dei soldati, per poi diventare un vero e proprio soprannome nell’Ottocento.”

Cos’è il “meglio di New York”: la domanda a Chi vuol essere milionario

Nella puntata di Chi vuol essere milionario? di giovedì 5 novembre, alla concorrente di Vigevano Ilaria Sanbinello viene chiesto, alla domanda numero dodici dal valore di ben 70mila euro, a chi si riferisce il soprannome New York’s Finest. Tra le opzioni proposte, oltre a quella corretta di cui abbiamo parlato poco sopra, ci sono: venditori di hot dog, tassisti, pompieri. Riuscirà la concorrente a raggiungere l’ambito traguardo?



