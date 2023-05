Newcastle in Champions League/ Magpies strappano il pass a 20 anni dall’ultima volta

Dopo esattamente 20 anni il Newcastle torna in Champions League. Nella gara di ieri sera contro il Leicester, terminata a reti bianche, zero a zero, la compagine bianconera ha ottenuto il punto matematico per ri-accedere alla coppa dalle grandi orecchie, cosa che non accadeva dalla stagione 2002-2003, quando c’era il bomber Alan Shearer come capitano. Lo score della stagione in corso è assolutamente da incorniciare, con i Magpies che hanno ottenuto 19 vittorie, 13 pareggi e cinque sconfitte, per un totale di 70 punti, strappando così il pass per la Champions League prima del finale del torneo.

“Ce l’abbiamo fatta prima del previsto e questo porta grandi sfide per il futuro”, le parole del tecnico Howe dopo lo 0-0 contro il Leicester al St James’ Park, uno dei grandi artefici della cavalcata europea del club. “Abbiamo colto queste opportunità ed è fantastico – ha detto ancora – è un risultato incredibile pensando da dove siamo partiti. Sono emozionato e molto orgoglioso di tutti coloro che sono legati al club”. Quindi Howe ha svelato: “La Champions non era nei nostri obiettivi all’inizio della stagione. Eravamo appena sfuggiti alla retrocessione e speravamo di crescere e competere per l’Europa tra un paio di stagioni, quindi non posso complimentarmi abbastanza con i giocatori”.

NEWCASTLE IN CHAMPIONS LEAGUE, HOWE: “UNA STAGIONE FANTASTICA”

Il tecnico ha concluso: “La Champions League è la migliore competizione a cui partecipare, è stata una stagione fantastica”. Il Newcastle era retrocesso in Championship nel 2016, soltanto sette anni fa, dopo di che aveva riconquistato subito la Premier League l’anno successivo e dopo 5 stagioni a metà classifica ha saputo ottenere un risultato eccezionale.

Grande merito va all’arrivo del fondo saudita, operativo dal gennaio del 2022, che ha saputo ricostruire la squadra con gli innesti giusti, permettendo così di puntare in alto e regalarsi la prestigiosa competizione per club. Ed ora ci si attende una campagna acquisti davvero importante in vista per l’estate, tanti i big già sul taccuino dei bianconeri.

