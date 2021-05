NewNew, l’app per influenzare influencer/ Si paga per dire alla ‘celebrity’ cosa fare

NewNew è una nuova applicazione che sta spopolando in questi giorni e che di fatto permette a dei comuni mortali, dietro pagamento, di influenzare gli influencer della rete. I creator, che possono essere musicisti, stilisti, blogger, pittori e via discorrendo, lanciano dei sondaggi chiedendo ai propri follower dei consigli, e dietro pagamento gli stessi seguaci esprimono le proprie preferenze, sperando così di influenzare la celebrity di turno. Ad esempio lo scrittore Brandon Wong ha lanciato dei sondaggi per chiedere su quale genere scrivere, chiedendo anche i nomi dei personaggi e lo sviluppo della trama, ma ha anche chiesto ad esempio cosa mangiare a cena “Cinese o coreano?”.

La maggior parte degli utenti ha selezionato il coreano, pagando 5 dollari a testa, con una percentuale trattenuta dalla stessa app. NewNew è nata due mesi fa a Los Angeles su idea di Courtney Smith, e l’applicazione, attualmente ancora in fase beta, viene descritta come “un mercato azionario umano in cui si acquistano azioni nella vita di persone reali, per controllare le loro decisioni e guardare il risultato”. L’idea potrebbe sembrare un po’ inquietante ma secondo la fondatrice permette a chi la usa di monetizzare al meglio le proprie connessioni, a differenza invece di altri social che non permettono questo guadagno “diretto” agli influencer.

NEWNEW, APP PER INFLUENZARE INFLUENCER: C’E’ ANCHE “L’EXTRA CONSIGLIO”

Ogni creatore può realizzare una serie di sondaggi a due risposte, e i follower possono votare ogni volta che vogliono, spendendo ogni volta dei soldi. Inoltre, chi volesse, potrebbe versare un ulteriore extra da 20 dollari per dei consigli “non richiesti”, come ad esempio, la richiesta di chiamare un personaggio di un libro così come proposto da un utente, e se ciò non accadesse il seguace verrà rimborsato.

L’applicazione è strettamente monitorata e una portavoce di NewNew ha fatto sapere che la società “si riserva il diritto di rimuovere e bandire completamente qualsiasi persona e il suo contenuto se dovesse andare contro le linee guida”, aggiungendo che “La sicurezza di tutte le persone sulla piattaforma è una priorità assoluta per noi. L’azienda rivede tutti i contenuti pubblicati internamente e attraverso l’intelligenza artificiale, per segnalare eventuali contenuti inappropriati”. Alle spalle di NewNew vi sono colossi come Will Smith, Snapchat (che ha fornito il supporto tecnico), Peter Thiel, co-fondatore di PayPal, e altri ancora. Attualmente è vietata ai minori di 12 anni.

