Newsletter su WhatsApp/ Come funziona? La novità per rimanere aggiornati “dove si vuole”

Ad oggi, non avremmo mai pensato ad una integrazione di newsletter su WhatsApp. Eppure, l’app di messaggistica più conosciuta in tutto il mondo, sembrerebbe che stia per compiere un passo in avanti: aggiornate la versione, con l’introduzione di una novità che potrebbe far spazio a chi fa marketing online.

Il mondo di internet è così, si evolve alla velocità della luce. Fin da quando è nato WhatsApp Business, abbiamo sempre pensato che Zuckerberg volesse sfruttare l’app di messaggistica, anche come strumento di marketing. Poi non mancano chiaramente i problemi, come quelli in UK dove WP si vorrebbe eliminare.

Newsletter WhatsApp: si chiameranno “canali”

In termini di marketing, le chiamiamo newsletter su WhatsApp, ma già dalle indiscrezioni sorte e pubblicate dal blog Wabetainfo, si nota come la novità prenderà il nome di “canali“. Coloro che si iscriveranno in questi canali, avranno accesso una serie di liste riguardanti update e novità di un settore specifico.

Le notizie verranno rilasciate dal creatore del canale, che come presumiamo potrà delegare l’attività ad altri collaboratori. Questa è soltanto una ipotesi, visto che non c’è niente di concreto al riguardo. Quel che emerge dagli screenshot pubblicati da Wabetainfo, è la collocazione di questi “canali” WhatsApp.

I canali o la newsletter di WhatsApp, sarà un pulsante posto tra l’attuale sezione “chat” e “stato” e “chiamate“. Da quel che risulta, sembrerebbe proprio che lo stato verrà abolito. Anche se neanche l’indiscrezione lo fa credere, ma è probabile che per restringere il menù gli stati personali e dei contatti si troveranno in un altro posto.

Per proteggere la privacy e la sicurezza di chi si iscrive ai canali o comunque a questa specie di newsletter su WhatsApp, Zuckerberg oscurerà sia i nomi che i numeri di telefono degli iscritti. Una mossa intelligente, presa come spunto (probabilmente) da Telegram.

Attualmente si pensa che la novità sarà presente nella versione beta – usata come test – che è la 2.23.8.6.











