NEXTALIA/ Rafforzato lo Strategic Advisory Board con 5 nuovi membri tra cui Simontacchi

A seguito dell’annuncio dell’accordo con Intesa Sanpaolo finalizzato alla creazione di una nuova realtà leader nella formazione e digital learning, Nextalia SGR S.p.A. (“Nextalia”) in considerazione dei progressi dell’attività di investimento e del proseguimento della fase di raccolta del fondo (dopo aver raggiunto in sede di primo closing nel novembre 2021 sottoscrizioni per oltre mezzo miliardo di euro), ha ritenuto opportuno ampliare ulteriormente le competenze ed expertise dello Strategic Advisory Board con la nomina di cinque nuovi membri: Domenico Catanese, Antonio Falchetti, Silvia Merlo, Fabrizio Palenzona e Stefano Simontacchi.

Domenico Catanese, imprenditore, è presidente di Prima Holding S.p.A., è stato fondatore e presidente di Zephyro S.p.A., operatore italiano di riferimento nel settore dell’efficienza energetica e nella fornitura di soluzioni integrate di energy management per strutture complesse, successivamente acquisita da Edison S.p.A.

Antonio Falchetti, imprenditore, svolge il ruolo di direttore generale di MTA S.p.A., società leader nella produzione di componenti elettronici ed elettromeccanici per il mercato Automotive e Agriculture.

Silvia Merlo, imprenditrice, è presidente di Merlo Industria Metalmeccanica S.p.A., operatore specializzato nella produzione di sollevatori a braccio telescopico. Da aprile 2021 riveste la carica di presidente di Saipem S.p.A. ed è altresì membro del Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A, leader italiano nel settore della nautica.

Fabrizio Palenzona è presidente di Prelios S.p.A., uno dei principali gruppi attivi in Italia ed Europa nell’alternative asset management e nei servizi immobiliari specialistici. Tra le altre cariche, in passato ha ricoperto i ruoli di vice presidente di UniCredit, consigliere di amministrazione di Mediobanca, presidente di Aviva Italia, consigliere di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e presidente di ADR S.p.A..

Stefano Simontacchi, è presidente dello Studio BonelliErede. È esperto di diritto tributario. Attualmente ricopre la carica di consigliere del Ministro degli Esteri per l’Attrazione Investimenti e nel 2020 ha fatto parte del Comitato di Esperti in materia economica e sociale (c.d. task-force Colao) nominato dalla Presidenza del Consiglio per fronteggiare l’emergenza Covid. È inoltre presidente della Fondazione Buzzi e consigliere di amministrazione di RCS S.p.A., Prada S.p.A, Cordusio SIM S.p.A. (Gruppo Unicredit), Fattorie Osella S.p.A., ISPI, e Assoedilizia.

Lo Strategic Advisory Board, presieduto da Francesco Micheli e composto da professionisti di primario standing provenienti dal mondo dell’industria e dei servizi, della finanza e dall’ambito accademico e sociale, già include Umberta Gnutti Beretta, Giustina Mistrello Destro, Danilo Iervolino, Gaetano Miccichè, Monica Mondardini, Livia Pomodoro e Massimo Tononi.

