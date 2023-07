Nextalia verso l’acquisizione di Business School24/ Sul piatto 200 milioni di euro

Secondo fonti vicine alle trattative, la società di private equity Nextalia dovrebbe essere vicina ad acquisire la Business School24 fondata dal Sole 24 Ore nel 1991. Secondo le fonti, mentre non vi sarebbero conferme da parte di nessuna delle società incluse negli accordi, la trattativa dovrebbe concludersi entro la fine del mese, oppure al massimo entro settembre. Comunque sia, le trattative dovrebbero essere attualmente alle loro fasi finali, che potrebbero portare ad un accordo stimato per 200 milioni di euro che porterà Nextalia ad acquisire la Business School24, dalla quale trarrà tutta una serie di competenze e conoscenze che, nell’ottica degli acquirenti, porteranno ad una sinergia tra la scuola del Sole 24 Ore e un’altra società nel portafoglio della private equity, ovvero Digit’ED.

L’accordo di Nextalia per l’acquisizione della Business School24

Insomma, seppur non vi siano certezze o conferme, Nextalia potrebbe completare l’acquisizione della Business School24, attualmente controllata dalla private equity Palamon Capital Partners. Complessivamente dovrebbero esserci in campo quasi 200 milioni di euro, calcolati in base all’EBITDA che la società di formazione dovrebbe generare nel 2023, stimati a 9 milioni di euro, con una commercializzazione pari a circa 21 o 22 volte superiore alla stessa stima.

Nextalia, per l’acquisizione della Business School24 fondata dal Sole 24 Ore, è attualmente in trattativa con il fondo Palamon Capital Partners, che negli ultimi anni ha progressivamente acquisito la scuola di formazione. Fondata nel 1991 dal giornale italiano, si tratta concretamente di una scuola che organizza corsi di laurea, di formazione, di specializzazione e di perfezionamento rivolti a giovani, manager e professionisti, che l’anno scorso poteva vantare ben 26 mila studenti. Nel 2017 la Business School24, che ora potrebbe essere acquisita da Nextalia, venne rilevata al 49% da Palamon Capital Partners, che l’anno successivo aumentò la quota al 51%, acquisendo infine il restante 49% nel 2019, con un investimento complessivo di oltre 64 milioni di euro. Nel 2016 la scuola ha registrato 20,9 milioni di euro di ricavi, con un EBITDA di 4,7 milioni, che nel 2019 sono aumentati a 22,2 milioni, rispetto ad un EBITDA di 6,3 milioni.

