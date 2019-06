Neymar accusato di stupro/ Il brasiliano “Tutto falso, tentativo di estorsione”

Neymar è stato accusato di stupro. Come riferito in queste ultime ore dai principali quotidiani sportivi e non, l’asso della nazionale brasiliana di proprietà del Paris Saint Germain, è stato denunciato venerdì scorso in quel di San Paolo, in Brasile, da una donna al momento non identificata. I media verdeoro stanno approfondendo la questione, alla luce anche della Coppa America in programma a partire dalla metà del mese, e secondo quanto emerso, i fatti sarebbero avvenuti in un hotel di Parigi il 15 di maggio 2019. Neymar e la donna misteriosa si sarebbero conosciuti su Instagram, quindi l’asso del PSG avrebbe invitato la stessa a Parigi, presentandosi però ubriaco in hotel: a quel punto, secondo la ragazza, l’attaccante sudamericano avrebbe abusato della stessa. Stanto a quanto riportato dal sito di UOL e Globoesporte, Neymar sarebbe giunto all’incontro “apparentemente ubriaco”, avrebbe quindi scambiato “carezze” con la sua interlocutrice, per poi diventare “aggressivo” e costringendola a fare sesso “contro la sua volontà”.

NEYMAR ACCUSATO DI STUPRO

L’Associated Press ha confermato la denuncia attraverso la visione di alcuni documenti firmati dalla polizia brasiliana, ma il diretto interessato rimanda al mittente ogni accusa con tali parole: “Tentativo di estorsione”. L’asso del PSG parla di “trappola”, e su Instagram, attraverso un video, si è sfogato così: «Sono accusato di stupro, è una parola pesante, molto forte, ma è quello che sta succedendo. Tutto questo mi sorprende, è qualcosa di molto brutto, molto triste, perché chi mi conosce sa che tipo di persona sono, sa che non farei mai una cosa del genere». Neymar, per scagionarsi ulteriormente, mostra alcune chat avute con la ragazza in questione fra marzo e maggio: «Sono momenti intimi, ma è necessario mostrarli per dimostrare che non è successo nulla. E’ stata una trappola e ci sono cascato, spero che serva da lezione per il futuro».

