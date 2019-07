Neymar alla Juventus?/ “Con lui e CR7 Champions alla portata!” (esclusiva)

Potrebbe essere un altro grande colpo di calciomercato alla Cristiano Ronaldo: Neymar potrebbe davvero arrivare alla Juventus? La società bianconera potrebbe piazzare l’affare: sappiamo che Maurizio Sarri è alla ricerca di attaccanti di qualità e fantasia per il suo progetto, sappiamo che almeno due elementi (Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic) sono in uscita e, se non il croato, il grande sacrificato potrebbe essere Paulo Dybala. Al momento è soprattutto il brasiliano che si è offerto a qualche big europea non volendo rimanere nel Psg; il suo sogno sarebbe quello di tornare al Barcellona ma la trattativa è complicata, e dunque anche la società campione d’Italia è tra quelle cui il campione si è proposto. E dunque: Neymar alla Juventus? Per affrontare questo tema di calciomercato, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva l’operatore di calciomercato Ernesto De Notaris.

Quale sarà il futuro di Neymar? Credo che possa tornare al Barcellona, ma visto che i blaugrana hanno già acquistato Griezmann penso che alla fine il brasiliano possa restare al Psg.

Neymar alla Juventus è un’opzione di cui si parla: lei cosa ne pensa? Mi sembra molto difficile questa operazione di calciomercato, credo in realtà che non verrà portata a termine.

Se però in un eventuale scambio dovesse essere inserito Dybala…? Al netto di questo, io Neymar alla Juventus non ce lo vedo proprio…

Proviamo però a giocare di fantasia: come si potrebbe inserire nella Juventus? Sarebbe un grandissimo giocatore che potrebbe essere utilizzato come seconda punta alle spalle di Cristiano Ronaldo o al suo fianco, sarebbe un reparto offensivo davvero stellare…

Crede che eventualmente, con Neymar, la Champions League sarebbe maggiormente alla portata? Certamente con due giocatori del genere la Champions League sarebbe decisamente più “semplice”; l’unico dubbio sarebbe quello del carattere di Neymar, un giocatore straordinario ma non semplicissimo da gestire…)

(Franco Vittadini)



