NEYMAR ALLA JUVENTUS/ Il Barcellona rilancia a 150 milioni per il prestito

La notizia di calciomercato estivo è senza dubio del possibile approdo di Neymar alla Juventus: secondo la stampa brasiliana come abbiamo visto, la Vecchia signora sarebbe pronta a mettere sul piatto un accordo ben interessante per ottenere le prestazioni del brasiliano. Eppure solo poche ore abbiamo sentito anche di un rilancio nella trattativa del Barcellona, tramite il portale Le10sport: insomma il mistero si infittisce e a men di due settimane dalla chiusura del calciomercato tutti si chiedono quale sarà la destinazione dello stesso Neymar. Pare infatti che la Juventus sia pronta a mettere sul tavolo 100 mln più il cartellino di Dybala, mentre i blaugrana avrebbero rilanciato con un’offerta da 150 milioni di euro con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Come andrà a finire questa telenovelas di mercato? (agg Michela Colombo)

DAL BRASILE: LA JUVE OFFRE DYBALA + 100 MLN

Torna a circolare con forza la voce di mercato che vede la Juventus molto interessata a Neymar. Questa volta sono i media brasiliani a rilanciarla, ed in particolare i colleghi di GloboEsporte, noto quotidiano sportivo cartaceo quanto online. Secondo quanto raccolto, i campioni d’Italia in carica starebbe provando sul serio a portare a Torino la stella della nazionale verdeoro, presentando un’offerta decisamente interessante. La proposta, sottolineata anche dagli spagnoli di AS, sarebbe pari al cartellino di Paul Dybala con l’aggiunta di altri 100 milioni di euro. Un’offerta clamorosa e che di fatto potrebbe convincere il Paris Saint Germain, visto che La Joya viene valutata attorno ai 120 milioni, e la parte monetaria permetterebbe di compensare i famosi 222 milioni spesi dal PSG due estati fa. Tra l’altro l’ex attaccante del Palermo è notoriamente un obiettivo dei campioni della Ligue 1, e di conseguenza nulla sarà da lasciare al caso.

NEYMAR ALLA JUVENTUS?

Difficile capire se i rumors circolanti in queste ultime ore siano reali o meno, fatto sta che ancora una volta, durante il calciomercato estivo in corso, il nome di Neymar viene accostato ai colori bianconeri. La cosa che fa un po’ storcere il naso sono le tempistiche, visto che di solito queste maxi operazioni vengono confezionate ad inizio estate, durante i mesi di giugno e luglio, ma è anche vero che la partenza di O’Ney verrebbe rimpiazzata da Dybala, di conseguenza i parigini non sarebbero costretti ad affannarsi per trovare un sostituto del brasiliano. Thomas Tuchel, tecnico del PSG, ha sempre specificato che Neymar non sarebbe stato ceduto senza una valida alternativa, e tale notizia sembrerebbe quindi confermare la possibile cessione dell’ex blaugrana. Non va dimenticato comunque che sulle tracce del gioiello sudamericano vi sono anche il Real Madrid e i catalani, ma non è da escludere che lo stesso Neymar voglia provare una nuova esperienza, attratto dalla possibilità di giocare al fianco di un certo Cristiano Ronaldo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA