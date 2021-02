Neymar corteggia Chiara Nasti: boom di like sui social/ Lei lo snobba e…

Neymar sarebbe fortemente interessato a Chiara Nasti. Secondo quanto si legge tra le Chicche di gossip del settimanale Chi, nel numero in edicola dal 10 febbraio, il campione brasiliano del Paris Saint-Germain starebbe corteggiando la fashion blogger italiana che il pubblico ha conosciuto meglio durante la sua breve partecipazione all’Isola dei Famosi. Neymar avrebbe dato il via ad un serrato corteggiamento nei confronti di Chiara Nasti. Stando a quello che si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, Neymar starebbe corteggiando la Nasti a colpi di like. A quanto pare, sotto ogni foto pubblicata da chiara spunterebbe il cuore lasciato dal campione brasiliano. “Neymar ha perso letteralmente la testa per la nostra influencer e blogger Chiara Nasti”, fa sapere Chi. Il corteggiamento si concluderà positivamente?

NEYMAR HA PERSO LA TESTA PER CHIARA NASTI: LA REAZIONE DI LEI

Il corteggiamento social di Neymar nei confronti di Chiara Nasti non starebbe avendo l’effetto desiderato dal campione brasiliano. Quest’ultimo sarebbe pronto ad incontrare l’influencer italiana che, tuttavia, per ora, sembrerebbe non interessata al calciatore. “Lui sta facendo di tutto per agganciare la ragazza e incontrarla, ma lei, al momento, non cede”, scrive ancora Chi tra le Chicche di gossip. Neymar, dunque, non ha alcuna possibilità di conquistare la Nasti? Per il momento, dunque, pare che la Nasti che è stata fidanzata con il calciatore Niklas Dorsch incontrato a Mykonos, non sembrerebbe intenzionata a tuffarsi nuovamente in una conoscenza con un calciatore. Neymar, invece, è stato protagonista di un recente gossip secondo cui avrebbe una storia con Natalia Barulích, modella ed ex fidanzata di Maluma.



