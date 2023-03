Neymar proposta hot a due pallavoliste su Onlyfans/ “Ci ha chiesto di…”

Neymar accusato di proposte hot su Onlyfans: “Voleva fare ses*o con me e mia sorella”

Neymar, calciatore brasiliano, è finito di nuovo sotto il mirino del gossip per alcune rivelazioni scomode. La modella sportiva Key Alves, ha svelato di aver ricevuto una proposta hot proprio dal campione. La giovane star di Onlyfans ha svelato che il Neymar avrebbe chiesto a lei di fare ses*so con lui, ma insieme a sua sorella gemella.

“Voleva fare sesso con me e con mia sorella gemella” ha svelato la pallavolista al Grande Fratello brasiliano. Secondo quanto emerge da alcune indiscrezioni sul web, Key Alves avrebbe dovuto incontrare Neymar a Parigi ma quando ha scoperto che il calciatore avesse contatto anche sua sorella, si è rifiutata. Insomma, la star del del Paris Saint Germain è di nuovo al centro delle polemiche come già era successo nel 2021.

Nel 2021 sono finiti i rapporti commerciali tra Neymar e la nota azienda Nike; qual è il vero motivo? A spiegarlo è la stessa multinazionale tramite un comunicato ufficiale. La star del Paris Saint Germain era stato accusato da una dipendente di molestie sessuali.

Come riporta SportMediaset, il calciatore brasiliano si sarebbe rifiutato di collaborare alle indagine sulle accuse della dipendente: “Nike ha concluso la sua partnership con l’atleta perché si è rifiutato di collaborare a un’indagine in buona fede su accuse credibili di illeciti commessi contro una dipendente” riporta la nota di Nike. Il vero motivo per cui la multinazionale non avrebbe più collaborato con lo sportivo è la sua mancata collaborazione nel caso che lo vedeva coinvolto.

