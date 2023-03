NEYMAR, STAGIONE FINITA/ Operazione alla caviglia per l’asso del PSG

Tegola per il Paris Saint Germain: la stagione di Neymar è finita, il fuoriclasse brasiliano resterà fuori per circa quattro mesi dopo il grave infortunio alla caviglia destra rimediato nella sfida della Ligue 1 francese contro il Lille. L’incidente risale allo scorso 19 febbraio ma solo ora il club parigino ha comunicato che l’attaccante dovrà essere operato e questo pone fine prematuramente a una stagione che per il PSG è già arrivata a un crocevia decisivo, con la sfida degli ottavi di Champions League da ribaltare per non ritrovarsi costretto a digerire un’altra cocente delusione europea.

Il 2022 di Neymar era finito male con la sconfitta nei quarti di finale del Mondiale in Qatar contro la Croazia, con la Selecao che ha visto sfumare la possibilità di un’attesissima e storica semifinale contro l’Argentina, con gli acerrimi rivali dell’Albiceleste che hanno poi conquistato la loro terza Coppa del Mondo. La ripresa col PSG non è stata d’altronde brillante con la sconfitta nell’andata contro il Bayern che rischia di complicare pesantemente il cammino in Coppa della corazzata francese.

NEYMAR DEVE OPERARSI, IL COMUNICATO DEL PSG

E’ arrivato quindi il comunicato del Paris Saint Germain a chiarire la situazione-Neymar: “Neymar ha accusato svariati episodi di instabilità alla caviglia destra in questi anni — recita il comunicato del Psg —. Dopo l’ultima storta contratta in febbraio, lo staff medico del Paris Saint-Germain ha raccomandato una operazione per riparare i legamenti con lo scopo di evitare ulteriori rischi di ricaduta. Diversi esperti consultati hanno confermato questa necessità. Questo intervento sarà realizzato nei prossimi giorni all’ospedale Aspetar di Doha. Serviranno dai tre ai quattro mesi per un suo ritorno all’allenamento in gruppo“.

Neymar è stato il giocatore dal cartellino più costoso nella storia del calcio, finora, col Paris Saint Germain che ha speso 222 milioni di euro per strapparlo al Barcellona nel 2017. Da allora però l’esperienza di “O Ney” sotto la Tour Eiffel è stata una sorta di via crucis di infortuni, senza mai tra l’altro conquistare quella Champions League nei piani della ricca proprietà araba del club, che si è dovuta però accontentare solo di una gran quantità di trofei Nazionali. E in Champions in questa stagione, di sicuro, non ci sarà più Neymar.











