NFL Draft, Cam Ward prima scelta assoluta

Nella notte è andato in scena il primo dei sette round del NFL Draft, uno dei più attesi degli ultimi anni per la grande quantità di talento che dovrebbe essere inserito nella lega, nei prossimi giorni le squadre saranno impegnate nella chiusura dei sei turni rimanenti per scovare il talento nascosto che le altre franchigie si sono lasciate sfuggire. L’ordine delle migliori scelte prevedeva la prima scelta per i Tennessee Titans, la seconda ai Cleveland Browns, la terza ai New York Giants, quarti i New England Patriots, quinti i Jacksonville Jaguars, e a seguire Las Vegas Raiders, New York Jets e Carolina Panthers.

DIRETTA/ Pergolettese Pro Patria (risultato 2-1) video streaming: sfiorato il tris (Serie C, 25 aprile 2025)

Come era prevedibile alla prima assoluta è andato un quarterback Cam Ward, uno dei due migliori di tutta la classe draft, o almeno in teoria visto che uno dei più attesi Shedeur Sanders finirà almeno al secondo turno, l’ex giocatore dell’University of Miami andrà a prendere il posto da titolare occupato da Will Levis negli ultimi anni. Scontata anche la seconda e la terza scelta che hanno visto la selezione di Travis Hunter, vincitore del trofeo Heisman, e Abdul Carter, il miglior difensore disponibile che lascerà la Pennsylvania per andare a giocare nella grande mela.

DIRETTA/ Lumezzane Padova (risultato 0-0) video streaming: ospiti all'attacco (Serie C, 25 aprile 2025)

NFL Draft, lo scambio tra Cleveland Browns e Jacksonville Jaguars

NFL Draft che ha stupito tutti quando alla seconda scelta si sono presentati i Jacksonville Jaguars e non i Cleveland Browns che hanno ceduto la loro scelta insieme a quella del quarto e del sesto giro in cambio della quinta assoluta di quest’anno, quella del secondo e del quarto giro e la scelta al primo giro del draft dell’anno prossimo. Con la presa della numero cinque quindi la squadra dell’Ohio sceglie un altro difensore Mason Graham, in uscita da Michigan, alla quarta invece i Patriots aggiungono Will Campbell ai propri lineman in difesa del loro quarterback Drake Maye.

DIRETTA/ Cremonese Mantova (risultato 0-0) video streaming tv: via al derby! (Serie B, 25 aprile 2025)

Interessanti anche le scelte dei Raiders e dei Panthers che rispettivamente alla scelte numero 6 e alla scelta numero 8 scelgono Ashton Jeanty, runningback in uscita da Boise State, e Tetairoa McMillan, ricevitore che ha giocato per l’Arizona University. Più avanti scelti altri prospetti interessanti come Tyler Warren, tight end che dopo Penn State University andrà a giocare per gli Indianapolis Colts, ed Emeka Egbuka, campione nazionale con Ohio State University, scelto alla 19 dai Tampa Bay Buccaneers, possibile steal del primo giro Jaxson Dart, ex quarterback di Ole Miss sche alla 25 è andato ai New York Giants. Occhio a Jihaad Campbell e Josh Simmons scelti da Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs.