NFL Super Bowl LIX: il dominio dei Philadelphia Eagles nei primi due quarti

Nella notte si è giocato uno degli eventi sportivi più seguiti e aspettati dell’anno nonché uno dei più seguiti al mondo, il Super Bowl LIX, la partita che decide i campioni della NFL, la lega statunitense di football americano, a scendere in campo al Ceasar Superdome di New Orleans sono stati i Philadelphia Eagles e i Kansas City Chiefs, e a conquistare il Lombardi Trophy è stata la squadra della città dell’amore fraterno con il risultato di 40-22, con il proprio quarterback Jalen Hurts premiato come MVP, miglior giocatore, della partita e riuscendo a vendicare la sconfitta di due anni fa e il terzo trofeo consecutivo alla squadra di Patrick Mahomes.

Probabili formazioni Inter Fiorentina/ Quote: Dumfries e Comuzzo squalificati (Serie A, 10 febbraio 2025)

Il primo quarto vede una gara abbastanza equilibrata ma che si chiude in favore degli Eagles che dopo due falli fischiati al limite della end zone a Saquon Barkley e Jahan Dotson, riescono a guadagnare i primi punti della partita con un touchdown di Jalen Hurts, Patrick Mahomes fatica a servire i compagni rischiando anche un intercetto arrivando alla chiusura della prima frazione di gioco sul 7-0. Nel secondo quarto però l’inerzia della partita cambia e la squadra di Philadelphia cerca di scappare con un intercetto di Cooper DeJean che si trasforma in touchdown e con un calcio trasformato che porta il risultato sul 17-0, nonostante l’inserimento di Isaiah Pacheco il secondo intercetto per Mahomes porta in attacco gli Eagles che con un altro touchdown di AJ Brown portano la partita sul 24-0.

Video Venezia Roma (0-1)/ Gol e highlights: Dybala la decide su rigore! (Serie A, 9 febbraio 2025)

NFL Super Bowl LIX: il tentativo di recupero dei Kansas City Chiefs e il risultato finale

Al terzo quarto del Super Bowl LIX della NFL la partita non cambia ed è ormai in mano agli Eagles che prima trasformano un field goal e poi completano un altro touchdown con la presa di DeVonta Smith arrivando ad un distacco di 34-0, la difesa dei Chiefs fatica a tenere dietro la linea del primo down Barkley e le sue corse e soprattutto i lanci di Hurts che riescono spesso ad arrivare ai suoi ricevitori. Nel momento più basso per i Kansas City Chiefs sembra ritornare la luce di Patrick Mahomes che prima riesce a guadagnare campo con lanci per i suoi compagni fino a riuscire a servire Xavier Worthy che va a segnare il primo touchdown per la partita chiudendo il quarto 34-6.

Video Lecce Bologna (0-0)/ Gol e highlights: rete annullata a Dallinga! (Serie A, 9 febbraio 2025)

L’ultimo quarto però è ben gestito dagli Eagles che giocano con il cronometro con le corse di Barkley, spina nel fianco per la difesa Chiefs, e riescono a trasformare due field goal valevoli per altri 6 punti, con il risultato ormai al sicuro i Philadelphia Eagles si rilassano e aspettano che il tempo arrivi alla fine concedendo anche a Worthy e DeAndre Hopkins di concludere altri due touchdown fino alla conclusione della sfida con il risultato di 40-22.