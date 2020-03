Ngapeth positivo al Coronavirus/ Volley, il francese: “non succede solo agli altri”

La notizia è arrivata solo nella tarda serata di ieri: Earvin Ngapeth è stato trovato positivo al Coronavirus. Il pallavolista francese, che veste la maglia dello Zenit Kazan, lo annunciato sul proprio profilo Instagram, dove pur comunicando la sua positività al Covid 19 ha subito voluto rincuorare i tifosi in apprensione. L’ex stella di Modena al momento si trova ricoverato in un’ospedale di Kazan e pare stare abbastanza bene, pur dopo qualche giorno come lo stesso francese ha definito, “complicato”. Monsieur Magique ha infatti scritto: “Sono risultato positivo al coronavirus una settimana fa. Il peggio è alle spalle, ho passato tre giorni complicati ma ora è finita. Tornerò a casa tra una settimana”. Ovviamente in chiusura non è mancato un appello a tutti i suoi tifosi sul non sottovalutare l’emergenza coronavirus: “Rimanete a casa, non succede solo agli altri”.

NGAPETH: POSITIVO DOPO UN VIAGGIO IN FRANCIA

Earvin Ngapeth, è dunque uno dei primi pallavolisti ad essere risultato positivo al coronavirus e dunque si va aggiungere alla lunga lista di sportivi che pure non sono scampati alla pandemia. Per fortuna le condizioni del giocatore ex Modena (che pure in passato aveva fatto parlare di se e non solo per meriti sportivi) paiono tutto sommato abbastanza buone e pare che già nei prossimi giorni possa ritornare a casa. Pure certo il giocatore dello Zenit Kazan, che è risultato positivo al coronavirus dopo un viaggio in Francia, dovrà rimare in quarantena preventiva ancora per diverso tempo: mossa necessaria e pure ovvia, anche se come è ben noto la Russia è uno degli ultimi stati ad aver fermato i vari campionati nazionali tra cui anche quello di pallavolo.



