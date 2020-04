Niakhaté alla Roma?/ Calciomercato, Petrachi mette nel mirino il centrale del Mainz

Pubblicità

In vista della prossima stagione, la Roma ha intenzione di scendere sul mercato per fornire a Fonseca un solido rinforzo nel reparto difensivo, e tra i tanti profili al momento sul taccuino di Petrachi, pare che pure vi sia quello di Moussa Niakhatè, difensore centrale classe 1996 e vice capitano del club della Bundesliga del Mainz. Il profilo è certo di grande interesse: Niakhatè, in scadenza di contratto con la società biancorossa nel 2023, è approdato al Mainz solo nel 2018, ma ci ha messo davvero poco a diventare figura emblematica dello spogliatoio di Beierlorzer. Leader e trascinatore della formazione tedesca (con i tifosi che già lo acclamano come capitano), il difensore centrale si distingue, oltre che per le prestazioni offerte, anche per prestanza fisica (193 cm e piede mancino) e carattere: il club, a un passo dalla retrocessione, si aggrappa a lui per ripartire di slancio, non appena la Bundesliga riaprirà i battenti.

NIAKHATE’ ALLA ROMA? IL MAIZN CHIEDE…

Niakhatè dunque pare un profilo più che mai appetibile per la Roma e non solo: viste le sue caratteristiche non ci sorprende che il difensore francese sia entrato nel mirino di diversi club. E pur con la speranza di trattenerlo ancora per un po’, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato che ci arrivano da Repubblica, pure pare che il Mainz abbia già fissato per lui il prezzo. Per il calciatore, arrivato in Bundesliga solo due anni fa al costo di sei milioni dal Metz, la società biancorossa ha espresso una valutazione da 11 milioni di euro circa: una cifra abbordabile per la Roma, che pure, come molti altri club, si prepara a una sessione di calciomercato abbastanza povera, vista la crisi provocata dal coronavirus.



