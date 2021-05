Nibali ed Evenepoel caduta Giro d’Italia 2021/ Video, dolore a una spalla per Ciccone

Brutta caduta al Giro d’Italia 2021 per Vincenzo Nibali e Remco Evenepoel, avvenuta in occasione della diciassettesima tappa della Corsa Rosa, la Canazei-Sega di Ala. Il fattaccio, come si evince dalle immagini Rai, è avvenuto in discesa e ha coinvolto lo Squalo, il ciclista belga e altri tre o quattro corridori, fra i quali anche Ciccone, ripartito nonostante fosse visibilmente dolorante a una spalla. Peraltro, Ciccone è rimasto anche isolato dal resto della squadra e può contare solo sulle proprie energie per concludere il tragitto odierno.

CADUTA PER NIBALI ED EVENEPOEL

Vincenzo Nibali, caduto già nei giorni scorsi, ha ripreso la corsa, così come Evenepoel, che è ripartito dopo alcuni istanti di profondo dolore. Dopo la maxi-caduta, il gruppo di testa (Bouchard, Martin, Pedrero e Moscon, Ravanelli e Carboni) conserva 2’30” di vantaggio sul gruppo maglia rosa, preceduto a sua volta da un gruppetto di 4 inseguitori. Ciccone, invece, è attardato di oltre tre minuti, insieme a un altro piccolo plotone di atleti.

