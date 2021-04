Niccolò, Alessandro e Rubina, figli Adriano Panatta/ “Un amore importante ci lega..”

Niccolò, Alessandro e Rubina, chi sono i figli di Adriano Panatta e Rosaria Luconi?

Niccolò, Alessandro e Rubina, sono loro i figli di Adriano Panatta, il campione e numero 1 del tennis che questa sera sarà sul palco de La Canzone Segreta ospite di Serena Rossi. Sarà proprio uno dei suoi figli ad essere legato alle sue emozioni più grandi o toccherà alla sua seconda moglie farla da padrona questa sera? Lo scopriremo solo tra qualche ora ma quello che è certo è che i tre figli di Adriano Panatta sono il frutto del suo primo matrimonio, quello con Rosaria Luconi. I due sono stati insieme per 40 anni fino a che non sono arrivate le crisi e, secondo alcuni, anche i flirt di Panatta con quella che è la sua attuale moglie. Dalle prime nozze sono nati i suoi tre figli ovvero Niccolò, classe 1975, tennista e insegnante della disciplina sportiva che ha fatto grande il padre, il secondo poi Alessandro, classe, 1979, e infine Rubina, classe 1980.

Rubina Panatta e il matrimonio con Maurizio Madrigali

Tutti e tre hanno seguito le orme del padre e praticano il tennis con la differenza che il primogenito lo insegna anche. Se dei primi due non sappiamo molto della loto vita privata, di Rubina Panatta, invece, sappiamo che a 37 anni ha sposato il suo storico compagno Maurizio Madrigali. I due sono stati insieme dieci anni prima del fatidico sì in quel di Pietrasanta ormai quattro anni fa. Dal loro amore è nato Adriano, il figlio che ha ormai circa nove o dieci anni. Maurizio Madrigali, quasi 60 anni, lucchese, ha sposato l’amata Rubina al cospetto del suocero ed ex campione. Sarà Rubina a salire sul palco de La Canzone segreta di Serena Rossi questa sera per una sorpresa al padre? Tutti e tre i figli di figli di Adriano hanno presenziato alle seconde nozze del padre lo scorso ottobre.

