Niccolò Bettarini aggressione e fidanzata, figlio Simona Ventura/ Valentina Varisco..

Era il 2018 quando Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, veniva aggredito e accoltellato 11 volte, finendo di corsa in ospedale. Un’aggressione che ha sicuramente segnato il ragazzo, vivo quasi per miracolo, e i suoi genitori, che hanno fronteggiato la paura più tremenda per una madre e un padre. Oggi Niccolò sta bene e di quel momento rimane un terribile ricordo: “Chi ha sofferto di più è stata la mia famiglia. – ha ammesso il ragazzo in un’intervista a Verissimo – Per la prima volta ho visto mio padre piangere. Mamma e papà sono stati entrambi molto male e vederli così mi ha fatto più male delle undici coltellate.” Delle 11 coltellate rimangono oggi le cicatrici ma anche una gran forza che ha dato a Niccolò la possibilità di rinascere da quanto accaduto.

Valentina Varisco, chi è la fidanzata di Niccolò Bettarini/ "È una relazione seria"

Niccolò Bettarini e la storia con Valentina Varisco: tutto finito?

Oggi Niccolò Bettarini sta bene ma non è chiaro se sia innamorato. Fino a qualche tempo fa sembrava legato a Valentina Varisco, vero nome della youtuber e influencer Valeficent. I due si sono conosciuti sul set de Il Collegio Off, la striscia dedicata al noto programma di Rai 2. Da allora è iniziata una bellissima storia d’amore ma non è chiaro se sia finita. D’altronde i due non si seguono più su Instagram e questo potrebbe indicare che la relazione si è definitivamente conclusa.

