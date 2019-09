Niccolò Bettarini “conduttore” de Il Collegio off/ Il figlio Simona Ventura in tv…

Niccolò Bettarini è pronto per la sua carriera tv iniziando dallo spin off de Il Collegio al fianco di Valentina Varisco in arte Valeficient. Questa è la notizia del momento e arriva proprio a poche ore dal debutto di Simona Ventura su Rai2 con un nuovo programma dedicato al calcio. Ad alzare il velo sulla seconda stagione dello spin off del docureality di Rai2 è lo stesso account ufficiale Instagram della rete ufficializzando conduttori del programma dedicato al web per la piattaforma Rai Play. Una serie di video in arrivo dal backstage di promo e lanci, mostra i due già sorridenti e in sintonia e mentre le polemiche già montano sui social, mamma Simona Ventura benedice la sua nuova avventura del figlio. Proprio la conduttrice sarà la voce narrante, al posto di Giancarlo Magalli, nella nuova edizione del programma in onda, salvo cambiamenti, ad ottobre, ma cosa ne pensa del figlio “conduttore”?

STEFANO BETTARINI CONDUTTORE DE IL COLLEGIO OFF? QUASI…

Niccolò Bettarini è al debutto alla conduzione dopo aver rifiutato tante offerte di reality nelle scorse settimane e mamma Simona, interpellata da il Corriere della Sera, rivela: “Io non ho perorato la causa, ha fatto tutto da solo. Non mi sono intromessa. Lascio che lui faccia la sua strada come vuole”. Intanto, sui social, i due neo conduttori mostrano sintonia e feeling e la stessa Valentina Varisco rilancia: “Stiamo per tornare. Questa è la seconda edizione. Ho deciso di volere un co-conduttore con me. Ho fatto un sacco di provini e alla fine ne ho preso uno che è bravissimo, bellissimo“. Il Collegio Off sarà destinato a RaiPlay ma non si conosce la data di partenza anche se dovrebbe prendere il via dopo l’inizio della quarta stagione de Il Collegio.

