Niccolò Bettarini/ “Emozionato per Il Collegio Off. Mamma Simona Ventura? Severa!”

Tra gli ospiti della nuova puntata di Detto Fatto, in onda oggi 15 ottobre, c’è anche Niccolò Bettarini. Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini è nello studio con Bianca Guaccero anche per parlare della sua prima avventura televisiva. Se, infatti, mamma Simona sarà la nuova voce de Il Collegio – che partirà il 22 ottobre su Rai2 – Niccolò sarà il protagonista dello spin-off online del programma: Il Collegio Off. Questo farà da prologo all’edizione classica e partirà mercoledì 16 ottobre. Niccolò, assieme a Valentina Varisco, si occuperà di raccontare com’è realmente l’esperienza al Collegio, il tutto intervistando e dunque chiacchierando con i protagonisti della scorsa edizione del programma che ha decretato il successo di questo format.

Niccolò Bettarini: “La scuola? Mamma Simona era la più severa”

In studio, Niccolò Bettarini viene prima aiutato da Filippo Nardi a trovare un outfit giusto per questa nuova avventura. Si gioca ancora con il suo guardaroba, prevalentemente sportivo, che fa storcere un po’ il naso agli esperti di abbigliamento in studio. Poi Bianca Guaccero gli pone qualche domanda proprio in merito alla sua esperienza col collegio: “Io da piccolo sono stato in Collegio anche se non era proprio così. Però mi sono immedesimato. – ammette il figlio di Simona Ventura, che poi parla della sue esperienza con la scuola – Chi era il più severo tra mamma e papà sulla scuola? Mamma! Quando tornavo a casa non apriva neppure il diario e capiva subito com’era andata”. Non manca, infine, un in bocca al lupo per questa sua prima vera e propria esperienza televisiva.

Il guardaroba di Niccolò Bettarini è da valigia degli orrori 😱 Come lo rinnoverà @filnardi per prepararlo alla nuova avventura de "Il Collegio Off"?#dettofattorai @bianca_guaccero pic.twitter.com/2KkGRPw6Bz — Detto Fatto (@DettoFattoRai2) October 15, 2019





