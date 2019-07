Niccolò Bettarini, foto choc su Instagram/ “Non morirò senza cicatrici”

Niccolò Bettarini, foto choc su Instagram: il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura mostra ai suoi follower le cicatrici rimaste sul corpo dopo la brutale aggressione della notte del 2 luglio 2018, quando venne aggredito da alcuni balordi con un coltello all’interno dell’Old Fashion di Milano. Un’immagine che non lascia spazio all’immaginazione: le ferite, i tagli e il dolore sofferto per quel vile attacco si condensano in un post su Instagram. «Non morirò senza cicatrici, tutti noi siamo ferite viventi», scrive Niccolò in didascalia, segno che i segni resteranno sempre impressi, sia nel corpo che nella mente. Il post su Instagram ha raccolto migliaia di like e di commenti, con i suoi seguaci che gli hanno manifestato grande vicinanza dopo la grande paura.

NICCOLO’ BETTARINI, FOTO CHOC SU INSTAGRAM

Tanti fan ma anche tanti amici hanno scritto in queste ore a Niccolò Bettarini, a partire da Francesco Chiofalo: «Bro quelle cicatrici sono la dimostrazione che sei un guerriero». Ecco una carrellata di commenti al post del giovane figlio d’arte: «Sei veramente un uomo coraggioso… Le tue ferite da mamma mi hanno veramente fatto male…», «Non potranno mai intaccare la tua bellezza interiore … anzi ti renderanno sempre così talmente forte da essere più bello di quanto tu non sia già», «Vedere questa tua immagine è mortificante. Ma quanta cattiveria esiste al mondo per fortuna qualcuno da lassù ti ha messo un mantello protettivo. E ti ha salvato la vita. Mi dispiace quanto dolore fisico ma soprattutto morale hai subito tu e la tua famiglia ingiustamente un abbraccio», «Anche io da mamma mi dispiace tantissimo dovrebbero buttare le chiavi alle persone che ti hanno fatto questo».

View this post on Instagram non morirò senza cicatrici, tutti noi siamo ferite viventi. 🦁 A post shared by Niccolò Bettarini (@mr_bettarini) on Jul 1, 2019 at 9:39am PDT





