Niccolò Bonifazio/ Vince in volata la 5^ tappa della Parigi Nizza

Niccolò Bonifazio ha vinto in volata la quinta tappa della Parigi Nizza 2020, la Gannat-La Cote Saint André di ben 227 km. Lo sprinter italiano della Total Direct Energie si è imposto sullo spagnolo Ivan Garcia Cortina della Bahrain-McLaren e su Peter Sagan. Il terzo posto dello slovacco della Bora-Hansgrohe nobilita il bel successo di Niccolò Bonifazio, senza dimenticare che pure lo spagnolo Cortina è in grande forma in questa Parigi Nizza nella quale aveva già vinto una tappa. Secondo successo anche per l’Italia in questa edizione della classica corsa a tappe francese, dal momento che nella seconda tappa si era imposto Giacomo Nizzolo, anche in quel caso in volata su Pascal Ackermann e Jasper Stuyven. Buone notizie dunque per il ciclismo italiano dalla Parigi Nizza 2020, anche se queste sono settimane difficilissime a causa dell’annullamento di Strade Bianche, Tirreno Adriatico e Milano Sanremo a causa del Coronavirus, emergenza che d’altronde mette a rischio anche la conclusione della corsa francese. Mancano solamente tre tappe, ma non vi è ancora certezza sul fatto che si possa arrivare regolarmente a Nizza.

NICCOLÒ BONIFAZIO VINCE ALLA PARIGI NIZZA: LA CRONACA DELLA 5^ TAPPA

Prima della vittoria in volata di Niccolò Bonifazio, la quinta tappa della Parigi Nizza 2020 era stata caratterizzata soprattutto sulla fuga da lontano di quattro uomini, cioè i francesi Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale) e Anthony Turgis (Total Direct Energie), l’irlandese Ryan Mullen (Trek-Segafredo) e lo sloveno Jan Tratnik (Bahrain McLaren). Il loro vantaggio ha superato anche i sette minuti, ma l’inseguimento delle squadre dei velocisti alla fine è stato coronato dal successo – anche se a vincere poi è stato Niccolò Bonifazio, che in fuga aveva un compagno di squadra. Da segnalare la caduta e conseguente ritiro del canadese Michael Woods, mentre davanti solo in due proseguono l’avventura: Turgis e Mullen alzano bandiera bianca, Gougeard e Tratnik insistono. Il finale è vivace: si muove Julian Alaphilippe, marcato a uomo da Iván García Cortina, poi ci provano anche Bob Jungels e Kasper Asgreen, che creano un gruppetto con Nikias Arndt, Pello Bilbao e Jasper Stuyven. Niente da fare però per loro e pure per Gougeard, così è Tratnik a sfiorare la vittoria, perché il fuggitivo della prima ora viene ripreso in modo beffardo a 75 metri dal traguardo, superato da un Niccolò Bonifazio che va a prendersi con uno sprint di lusso la vittoria.

