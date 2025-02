Ecco chi è Niccolò Califano, il medico con la passione per la cucina

Niccolò Califano non dimentica Masterchef. Anzi, a più di un anno di distanza dalla sua partecipazione avverte molta nostalgia. Il ‘vincitore morale’ del celebre cooking show, se potesse, si rimetterebbe subito in gara per rivivere le emozioni che lo hanno accompagnato nella tredicesima edizione del talent. Un’avventura che gli ha permesso di conoscere Eleonora, la sua presunta compagna, ma anche di mettersi alla prova e stimolare la sua creatività.

Con Masterchef, Niccolò Califano ha creato una sorta di bolla dove poter essere se stesso. E oggi, infatti, fatica terribilmente a trovare il giusto equilibrio tra lavoro, cucina e vita privata. Le proposte lavorative non mancano per quanto concerne l’attività ai fornelli, ma Niccolò è certo di non voler percorrere la classica via di chi vuole avviare una carriera in cucina.

Niccolò Califano, ex Masterchef, racconta la sua ‘vita nel caos’

“Cucinare adesso ancora non ha trovato uno spazio definito”, spiega infatti in una bella intervista a Gambero Rosso. Niccolò Califano racconta di aver ripreso in mano la sua vita, da un certo punto di vista, ma di dover mettere ancora parecchio ordine nella sua quotidianità. “La mia vita adesso è caos. Sto facendo tante cose e cercare di fare le cose bene è sempre stata la mia filosofia”, racconta l’ex concorrente di Masterchef.

Attualmente Niccolò Califano continua il lavoro di medico in una casa di riposo, ma nel futuro a breve termine sembra voler riservare uno spazio alle sue passioni e trovare i giusti stimoli. Proprio come nella sua esperienza felice a Masterchef. “Ho avuto la possibilità non di cucinare ma di fare l’atto creativo, che è la cosa più bella che c’è in cucina come un bambino con tanti giochi a disposizione”, ha raccontato.

