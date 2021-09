Niccolò Centioni replica a Micol Olivieri/ “Io ho talento, tu vendi tè su Instagram”

Dopo l’attacco diretto di Micol Olivieri a Niccolò Centioni, i due protagonisti della fiction I Cesaroni che appassionarono con le vicende di Rudi Cesaroni e Alice Cudicini, il botta e risposta non accenna a placarsi. L’attrice romana aveva accusato il collega di aver sfruttato la sua gravidanza minando la sua serenità continuando a parlare di una presunta discussione tra i due. Un comportamento che per la Olivieri sarebbe stato “squallido”.

Parole certamente dure, quelle di Micol, alle quali la replica dell’ex amico fraterno non poteva certamente farsi attendere. “Io sarei squallido perché mino la sua famiglia e la utilizzo a mio favore per emergere? Ma chi se la fila?”, ha tuonato Niccolò Centioni come riporta anche Il Fatto Quotidiano nell’edizione online. L’attore tuttavia non si è risparmiato ed ha colpito ulteriormente la collega puntando sulla sua attuale attività di influencer e dichiarando: “L’ultima volta che ho parlato di lei era otto anni fa. Adesso se ne esce con questa storia. Forse è lei che sarà stanca di vendere te freschi (su Instagram, ndr) per mantenere la linea e vuole partecipare a qualche reality sfruttando questa situazione!”.

Niccolò Centioni replica a Micol Olivieri “io ho talento!”

Lo scontro tra Niccolò Centioni e Micol Olivieri è avvenuto anche questa volta a distanza e si è consumato come spesso accade proprio sui social. Attraverso le sue Instagram Stories, l’ex Rudi de I Cesaroni ha proseguito: “Se parliamo di popolarità, sicuramente sono più noto io come personaggio che lei come persona, si vede che l’ho interpretato bene”.

Niccolò ha ammesso di stare combattendo “una guerra” contro lo stesso successo che ora gli si sarebbe ritorto contro: “ma sono positivo e sono sicuro che tornerò in TV più forte di prima, perché ho talento…Io!”, ha chiosato, lanciando un’ulteriore frecciatina al veleno all’indirizzo dell’ex amica. Prima di concludere il nuovo attacco però, l’attore si è rivolto nuovamente a Micol senza tuttavia chiamarla per nome ma accusandola di aver diffamato la sua immagine con le sue dichiarazioni pubbliche: “L’influencer dei miei stivali potrebbe anche scrivermi in privato se avesse problemi con il sottoscritto invece di diffamare la mia immagine”.

