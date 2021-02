Niccolò Centioni: “Senza lavoro dopo i Cesaroni”/ “A Londra su consiglio di Amendola”

Che fine ha fatto Niccolò Centioni? Sono tantissimi i fan de I Cesaroni che si sono chiesti in questi anni che fine avessero fatto alcuni dei suoi più giovani protagonisti, Rudy compreso. Oggi proprio Centioni è ospite di Barbara D’urso a Pomeriggio 5 e racconta come, dopo la fine della serie Tv di gran successo, non ha più trovato possibilità importanti sul piccolo schermo. Da qui la decisione di trasferirsi a Londra, consiglio ricevuto direttamente da Claudio Amendola.

Un retroscena che racconta proprio in diretta su Canale 5: “Io ho intrapreso quest’avventura, sono andato da mio fratello a Londra che fa l’architetto lì già da anni. Sono andato lì perché Claudio Amendola stesso me l’ha consigliato un giorno, durante le riprese della sesta stagione dei Cesaroni.”

Niccolò Centioni lancia l’appello a Pomeriggio 5: “Vorrei fare il doppiatore”

Niccolò Centioni, il Rudy de I Cesaroni, ha raccontato cosa gli disse in quella particolare situazione Claudio Amendola, col quale ha lavorato per molti anni proprio sul set della nota fiction. “In quell’occasione Claudio mi disse ‘Ciccio vieni un po’ qua. Te sei uno dei più bravi qua dentro, la settima stagione de i Cesaroni tanto non si farà. Dai retta a me, vai a Londra, impara l’inglese, torna con un bel bagaglio di esperienza che ti potrà essere utile’. E io questo ho fatto”. A Londra Niccolò ha fatto il lavapiatti ma ora ha un sogno, e lo lancia a Pomeriggio 5: “Io vorrei entrare nel mondo del doppiaggio!”



