Niccolò Ciatti, appello del padre a Meloni e von der Leyen/ “Fate cercare Bissoultanov, si attivi Interpol”

Il padre di Niccolò Ciatti, Luigi, rivolge un appello a Giorgia Meloni e a Ursula von der Leyen, per chiedere che l’assassino di suo figlio – il ceceno Rassoul Bissoultanov condannato in via definitiva per l’omicidio e ancora latitante – sia cercato e assicurato alla giustizia. La famiglia del ragazzo, ucciso fuori da una discoteca spagnola di Lloret de Mar nel 2017, sottolinea la necessità che si attivi l’Interpol per trovarlo dopo che, nel 2022, ha fatto perdere le sue tracce.

Le parole di Luigi Ciatti, riportate dal Corriere della Sera, ricalcano la delusione nonostante la sentenza che ha cristallizzato le responsabilità del condannato. Le istituzioni, secondo i familiari, non si sono mosse a dovere per rintracciarlo e condurlo dietro le sbarre. “Chi si è macchiato di un crimine così crudele non può restare libero“, ha dichiarato ancora Luigi Ciatti.

L’assassino latitante da 2 anni, “Nessuno lo cerca”

Chi ha ucciso Niccolò Ciatti è latitante da 2 anni e, sostiene la famiglia, “nessuno lo cerca“. Il ragazzo morì nel 2017 per un brutale pestaggio mentre si trovava in vacanza sulla Penisola iberica con alcuni amici. Bissoultanov, ritenuto autore del delitto, fu arrestato nel 2017 e restò in cella per 3 anni e 10 mesi prima di essere scarcerato.

Finì nuovamente in manette in Germania e fu estradato in Italia, ma nel 2021 fu rimesso in libertà con provvedimento poi annullato dalla Suprema Corte. Tornato in Spagna, sparì nel 2022 è ancora latitante. Secondo l’accusa a suo carico, Bissoultanov, esperto di arti marziali, avrebbe colpito con violenza mettendo in atto un’azione senza scrupolo contro la vittima inerme e indifesa. “L’unico che sta scontando la pena – ha constatato amaramente il padre di Niccolò Ciatti – è nostro figlio“.

