Niccolò de Devitiis parla della sua carriera nel mondo dello spettacolo e fa chiarezza sulla fine del suo amore con Veronica Ruggeri

Niccolò de Devitiis, dalle Iene ad Amici: “Iniziai questo lavoro perché…”

C’è anche Niccolò de Devitiis tra i giudici di oggi, domenica 2 novembre, ad Amici 25. Il reporter ed inviato de Le Iene indossa i panni di giurato nel talent di Maria De Filippi e si appresta a vivere una nuova esperienza a stretto contatto coi ragazzi. Nulla di preoccupante per uno come lui, abituato a lanciarsi in servizi impossibili alle Iene, tra reportage, gag e inchieste sempre interessanti. In una recente intervista rilasciata nello studio di Verissimo, il reporter ha ripercorso un po’ tutta la sua carriera addentrandosi anche nel cuore della sua passione smisurata per la tv e il mondo dello spettacolo.

Chi è Paola, nuova allieva di Amici 25? Le prime critiche dal web/ "Tanta tecnica ma poco racconto"

“Sognai di fare il lavoro che faccio guardando Stranamore. Ho sempre avuto il desiderio di fare televisione, lo coltivavo, ma quasi di nascosto”, ha confessato Niccolò de Devitiis davanti alle telecamere di Canale 5. Nel salotto di Silvia Toffanin, l’inviato di Mediaset ricorda quando si districava tra mille impegni per sbarcare il lunario.

Chi è Opi: a rischio eliminazione per la proposta di Rudy Zerbi/ La reazione di Anna Pettinelli

Niccolò de Devitiis: ecco perché finì con la collega ed ex compagna Veronica Ruggeri

Oggi però Niccolò de Devitiis è un professionista realizzato, affermato e molto apprezzato nell’ambito televisivo. A Le Iene, dove si è consacrato, aveva ancora trovato l’amore con la collega Veronica Ruggeri. I due hanno vissuto una bella storia per un periodo, poi però qualcosa si è rotto e si sono lasciati. “E’ stata una storia molto importante ma non eravamo più come agli inizi ed è successo che ci siamo persi per strada”, ha raccontato.

Nei pensieri di Niccolò de Devitiis ci sarebbe anche l’idea di fare una famiglia ed è stato quando si è posto questo interrogativo con Veronica che ha capito di avere dei dubbi. “La mia risposta non fu limpida e così sono stato il più sincero possibile…”, le sue parole.

Amici 25/ Anticipazioni e diretta puntata 2 novembre 2025: tre sfide, Dardust e Vanessa Incontrada ospiti