Niccolò e Giacomo Bettarini , figli Simona Ventura/ Caterina, prima l’affido e poi l’adozione nel 2014

Niccolò e Giacomo Bettarini, i figli di Simona Ventura

Simona Ventura, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha avuto due figli dall’ex marito Stefano Bettarini: Niccolò (1998) e Giacomo (2000). Il primogenito, Niccolò Bettarini, è sicuramente quello più conosciuto. Il 1° luglio 2018 il ragazzo è stato aggredito e accoltellalo davanti alla discoteca Old Fashion di Milano. Nel 2019 ha condotto, con la Youtuber Valeficent, lo spin off digital del programma di Rai 2 “Il Collegio”.

Meno noto è il secondogenito, Giacomo Bettarini: dal suo profilo Instagram scopriamo che ha iniziato a muovere i primi passi in teatro. Pratica la boxe a livello agonistico da quando aveva 12 anni. “È la mamma che ogni figlio sognerebbe di avere. Si è sempre fidata di me, anche quando io stesso non mi fidavo delle mie capacità. Tutto quello che sto facendo adesso è solo ed esclusivamente grazie a lei”, ha detto il figlio Giacomo nel dietro le quinte del programma “Canzone Segreta”.

Simona Ventura: l’arrivo di Caterina nel 2006, adottata nel 2014

Nel 2006 Simona Ventura ha preso in affido Caterina, figlia di una parente che non poteva occuparsene. Nel 2014, dopo il rinnovamento dell’affido, SuperSimo ha adottato legalmente la bambina, nata il 31 maggio 2006. In occasione del 17esimo compleanno della figlia, Simona Ventura ha scritto su Instagram: “E sono 17! Per la bimba che sei stata, per la ragazza che sei e per la donna che diventerai, posso solo dire che non passa giorno in cui non ringrazi del raggio di sole che sei nella nostra vita. Buon compleanno Caterina Ventura: happy birthday Principessa. Ti voglio bene. La tua mamma”. Caterina non ha mai perso il legami con i veri genitori: “Ha due mamme. Ci sono io e c’è la sua mamma biologica, è complicato, ma possibile. E molto bello. Abbiamo moltiplicato per due l’amore intorno a lei”, aveva raccontato SuperSimo nel 2014 in un’intervista a Grazia.

