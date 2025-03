Niccolò Fabi, nato a Roma nel 1968, ha cominciato la sua carriera nella musica un po’ per caso, facendo l’assistente al palco nel tour del 1986 di Alberto Fortis. Proprio lavorando nel mondo della musica si è appassionato al mondo del canto. Il papà, Claudio Fabi, era inoltre un produttore discografico degli anni Settanta. Il mondo della musica, dunque, è sempre stato centrale nella vita di Niccolò Fabi, che ha cominciato dopo la laurea in filologia romanza alla Sapienza di Roma, a dedicarsi alla sua grande passione. Ha cominciato il suo percorso nel mondo della musica esibendosi dal vivo in locali romani, avendo la possibilità di conoscere grandi colleghi come Daniele Silvestri e Max Gazzè. Nel 1997 per Niccolò Fabi è arrivato il Festival di Sanremo: nelle nuove proposte ha vinto il Premio della Critica con “Capelli”.

Nella vita privata, Niccolò Fabi ha vissuto momenti davvero complicati, come quando ha dovuto fare i conti con la perdita più grave che un uomo possa provare: quella della figlia. Niccolò Fabi, infatti, ha perso sua figlia Olivia nel 2010 a causa di una meningite fulminante. La piccola aveva solamente 22 mesi. “Il dolore è così devastante che mi attanaglia la gola. È la conseguenza dell’esperienza più inaccettabile, orrida, ingiusta e innaturale che un essere umano può vivere” raccontava Niccolò Fabi dopo aver vissuto l’inumano dolore della morte della sua piccola Olivia.

Niccolò Fabi, chi è: la separazione da Shirin Amini

Con l’ex compagna Shirin Amini, Niccolò Fabi ha avuto anche un altro figlio, Kim. Dopo aver provato il grande dolore della morte di Olivia, il cantautore romano e la fotografa iraniana si sono separati. È successo nel 2017: Niccolò ha deciso di lasciare da parte tutto, compresi i suoi affetti, e di prendersi una pausa dal mondo, musica compresa. A sconvolgerlo certamente è stata la scomparsa della piccola Olivia: un dolore e una cicatrice fermo nel cuore dell’artista, che non passerà mai.