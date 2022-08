Niccolò Ghedini, come è morto: leucemia/ Malattia fatale per l’avvocato di Berlusconi

E’ morto Niccolò Ghedini, politico e storico legale di Silvio Berlusconi

All’età di 62 anni è morto l’avvocato Niccolò Ghedini, senatore di Forza Italia e storico legale dell’ex Cavaliere. Un grande lutto per Silvio Berlusconi, che ha dovuto dire addio ad uno dei suoi più stretti collaboratori. Come specificato dall’Ansa, il decesso è avvenuto presso l’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. Niccolò Ghedini combatteva con una forma di leucemia che lo aveva colpito: da tempo era in cura e nel mesi scorsi era stato sottoposto ad un trapianto di midollo sempre presso l’ospedale San Raffaele.

A quanto si è appreso, la morte sarebbe sopraggiunta a causa di una complicanza: una polmonite probabilmente contratta per via del suo stato particolarmente fragile di paziente immunodepresso.

Silvio Berlusconi e il cordoglio per la scomparsa: “Nostro dolore è grande”

La notizia della morte di Niccolò Ghedini è uscita nelle ultime ore ed è stata accolta con profondo dolore e messaggi d’affetto rivolti allo storico avvocato, sia da colleghi di partito che da professionisti con cui si sia trovato a collaborare o a duellare in aula. Come riferito dall’Ansa anche il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, attraverso una nota, ha espresso il suo cordoglio per una perdita così importante. Non è stato solo suo legale, ma anche un amico e stretto collaboratore: “Ci ha lasciato il nostro Niccolò. Non ci sembra possibile ma purtroppo è così. Il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci: tre giorni fa abbiamo lavorato ancora insieme“.

Il ritratto che Berlusconi ne fa è quello di una persona colta e preparata nel suo lavoro, oltre che generosa: “Cosa possiamo dire di lui? Un grande, carissimo amico, un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo, di una generosità infinita. Ci mancherai immensamente, e ci domandiamo come potremo fare senza di te“.

