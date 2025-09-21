Niccolò, Giacomo e Caterina sono i tre figli della nota conduttrice Simona Ventura. La donna è molto legata alla famiglia ed ai suoi figli.

Simona Ventura sarà una delle ospiti della trasmissione tv Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin e in onda il prossimo 21 Settembre 2025. La donna, nota conduttrice, ha avuto nella sua vita tre figli: Niccolò, Giacomo e Caterina. Andiamo a conoscerli meglio e vedere loro chi sono.

Niccolò e Giacomo sono due figli maschi nati dal matrimonio di Simona Ventura con l’ex marito Stefano Bettarini. Anni dopo Simona ha invece adottato Caterina, ha cresciuto la figlia adottandola da quando era piccola. Negli anni Simona è sempre apparsa molto legata a tutti i suoi figli, che la definiscono come una mamma fin troppo affettuosa.

Niccolò Bettarini è il primo figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini ed ha 27 anni. Attualmente fa il personal trainer a Milano e conta oltre 150 mila follower. E’ stato spesso protagonista sulla cronaca dei gossip e non solo visto una brutta vicenda nel 2018 quando fu accoltellato da dei coetanei, poi tutti incarcerati. Ha collaborato ottenendo poi la conduzione de Il Collegio Off su Rai2.

Il legame di Simona Ventura con i figli e il retroscena su Caterina

Giacomo Bettarini è il secondo figlio di Simona Ventura ed è molto legato alla madre tanto che tempo fa ha dichiarato: “E’ la mamma che ogni figlio sognerebbe di avere. Si è sempre fidata di me e tutto quello che sto facendo è grazie a lei”. Simona ha poi recentemente svelato che Giacomo sta lavorando a BellaMà, insieme a Pierluigi Diaco. Il sogno del ragazzo è poi di fare l’attore.

Grande legame anche con la più piccola della famiglia, Caterina a cui Simona è molto legata. La donna ha raccontato a Vanity Fair: “L’affido ti permette di dare amore ad un bambino, ma in Italia ci sono tanti problemi. Caterina era già una mia parente e se fosse tornata alla sua famiglia d’origine io avrei continuato a darle tutto l’amore possibile”.

In Italia le adozioni sono complicate ha spiegato Simona che però è riuscita a prendersi cura con affetto e amore di Caterina che adesso ha 19 anni ed è nel pieno dell’adolescenza: “Ha tutte le paturnie della sua età ma in generale mi somiglia molto. Lei è volitiva, molto tosta. Vorrebbe fare la psicologa e viaggiare molto. Io glielo auguro”.