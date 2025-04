Simona Ventura non ha mai nascosto il legame profondo che ha con i suoi tre figli. Si tratta di Giacomo, Niccolò e Caterina, la piccola di casa, oggi diventata una donna. Quest’ultima non è figlia biologica della conduttrice tv e giornalista, bensì figlia di una sua parente, che lei ha adottato per aiutare la donna, non economicamente benestante. Ma facciamo un passo indietro e andiamo a scoprire qualcosa di più sui figli di Simona Ventura. I figli biologici della conduttrice, Niccolò e Giacomo, sono nati dalla storia d’amore poi terminata con Stefano Bettarini. Lui faceva il calciatore, lei la giornalista: è scoppiato l’amore e ben presto sono nati due splendidi bambini, oggi uomini formati.

Niccolò Bettarini è il primogenito di Simona Ventura, nato nel 1998. L’anno successivo è arrivato Giacomo. I due ragazzi sembrano essere molto diversi tra loro. Niccolò è più esuberante e spesso è finito al centro del gossip per relazioni con donne bellissime come Ginevra Lambruschini e Antonella Mosetti. Giacomo, invece, sembra essere più calmo rispetto al fratello: la sua ambizione è quella di diventare un attore mentre Niccolò lavora come personal trainer a Milano e ha la passione per il mondo del calcio.

I figli di Simona Ventura sono un pezzo del suo cuore e la conduttrice non ha mai perso occasione per spiegare quanto siano importanti per lei, nella sua vita, i suoi ragazzi. Come abbiamo visto, Niccolò e Giacomo sono nati dall’amore con Stefano Bettarini, poi terminato. Sono stati poi in qualche modo cresciuti anche da Giovanni Terzi, suo marito, che li ha conosciuti già adolescenti. Per quanto riguarda invece Caterina, la ragazza, oggi una donna, è stata adottata da Simona Ventura che l’ha voluta fortemente nella sua famiglia.

Caterina, figlia di una parente della Ventura, veniva da una famiglia che non poteva permettersi di crescere e lei l’ha adottata, rendendola sua figlia a tutti gli effetti. “Quando era piccola le ho raccontato la sua storia, le ho detto che era fortunata perché aveva due mamme” ha spiegato la Ventura, che ha cresciuto Caterina con lo stesso amore dato a Niccolò e Giacomo.