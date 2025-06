Simona Ventura, lo sliding door e la paura per il figlio Niccolò Bettarini: “Quando fu accoltellato…”

Niccolò, Giacomo e Caterina sono i tre figli della celebre conduttrice televisiva Simona Ventura. Il figlio più grande Niccolò, ha vissuto un’esperienza traumatica non molti anni fa, rischiando la vita dopo aver ricevuto undici coltellate in uno scontro che poteva finire malissimo. Da quell’episodio, la vita della showgirl è letteralmente cambiata. Mamma Simona si è sentita travolta dal pericolo corso dal figlio e tra inquietudini, paure e ansie, ha preso il largo poi un senso di gratitudine per l’epilogo “fortunato”.

Simona Ventura e il rapporto con gli ex compagni Stefano Bettarini e Gerò Carraro/ Ecco perché si lasciarono

Poteva andare molto peggio, ma Niccolò – avuto dall’ex marito Stefano Bettarini – se l’è cavata. “Fu uno sliding door della mia vita. Da lì è cambiato tutto, ho reagito, mi sono allontanata da persone sbagliate per me e ho creato le condizioni per incontrare Giovanni Terzi”, ha racconta la Ventura in una toccante intervista.

Chi è Simona Ventura/ Dalla rottura con ex marito Stefano Bettarini alle nozze con Giovanni Terzi

La grande famiglia allargata di Simona Ventura: tre figli, di cui una adottiva, e i ragazzi di Giovanni Terzi

Tra gli altri figli di Simona Ventura, ci sono anche Giacomo e Caterina. Caterina Ventura è stata data in affidamento a Simona nel 2006 e il rapporto è ottimo. “Abbiamo moltiplicato per due l’amore intorno a lei”, aveva spiegato ai tempi la showgirl. Da quando fa coppia fissa con Giovanni Terzi, diventato suo marito nel 2024, la famiglia di Simona Ventura si è allargata, essendo che il compagno è padre di Ludovico e Giulio Antonio.

Simona Ventura lascia Rai per tornare a Mediaset?/ Marito Giovanni Terzi svela il retroscena

“Giovanni è riuscito a riunire tutta la mia famiglia e ora siamo una grande tribù”, ha confidato entusiasta Super Simo parlando della sua nuova vita sentimentale al fianco del celebre giornalista. In una recentissima intervista a Verissimo, inoltre, la showgirl aveva sottolineato orgogliosa la gioia di vedere tutti i figli uniti al matrimonio con Giovanni Terzi. Felici nel vederla finalmente serena e innamorata.