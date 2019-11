Niccolò Pagani/ Dopo L’Eredità torna a scuola: “Agli alunni insegno…” (Vieni da me)

Niccolò Pagani a “Vieni da me” dopo aver lasciato L’Eredità. Un addio in grande stile, visto che ha letto una lettera prima di andare via. Il giovane infatti ha lasciato in corsa il suo titolo per tornare a scuola. «È emozionante essere qui con te. Uno che fa l’insegnante non ci pensa. Io insegno Lettere», ha esordito il prof. Anche Irene Ferri in studio si è commossa risentendo le parole dell’insegnante. «Ci sono uomini e donne magnifici che tutti i giorni entrano in classe con la passione del lavoro. Si riceve tanta energia dai ragazzi che si ringiovanisce». La sua è una vera missione, una missione quotidiana dell’educazione e dell’onestà. «I ragazzi hanno bisogno di figure di adulti complementari a quelle dei genitori a cui affidare le loro domande. I genitori non sbagliano, devono ricordare che i “no spiegati” educano. Bisogna spiegare perché la regola è importante, non imporla. Il sì è più comodo in una società frenetica».

NICCOLÒ PAGANI A VIENI DA ME: DOPO L’EREDITÀ È TORNATO A SCUOLA

«Con i no si aiutano i ragazzi a crescere», ha commentato Irene Ferri a “Vieni da me”. Antonia Liskova invece ha spiegato quanto sia difficile per un genitore dire no ai propri figli. «Sono tornato dai miei alunni della scuola media. Sono stati stupiti di vedermi. Hanno sgranato gli occhi e hanno percepito che ero rimasto lo stesso», ha poi proseguito Niccolò Pagani. Le sue parole hanno però fatto rumore. «I miei alunni mi hanno anche ripreso per qualche errore. Ma così si impara che si può sbagliare nella vita, basta solo ripartire». Il campione de L’Eredità ha parlato anche della televisione. «Mi sono iscritto da solo. La prima sfida era mettersi in gioco dopo averlo visto tante volte. Poi volevo far vedere ai ragazzi che così si possono avere delle soddisfazioni». A L’Eredità, il quiz show del pomeriggio di Rai1 condotto da Flavio Insinna, Niccolò Pagani c’è stato per 17 puntate. Ma non è riuscito a fare suo il montepremi finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA