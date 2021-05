Niccolò Palombini “Il tumore mi ha cambiato per sempre”/ “La chemio è una macchina..”

Niccolò Palombini, classe 2002, a soli sedici anni ha dovuto combattere la sua battaglia più importante, quella contro il tumore. Una battaglia che ha vinto e che ha raccontato in un libro dal titolo “Io non ho più paura “ (Newton Compton), nato in ospedale durante la terapia e alla fine della battaglia. Al suo fianco ci sono sempre stati i genitori e i fratelli gemelli. Vincere contro il tumore non è stato facile come ha raccontato lo stesso Niccolò. «Ho giurato a me stesso che niente e nessuno mi avrebbe mai tolto la voglia di scherzare, anche nei momenti peggiori. Non era facile, ma volevo provarci. Bisognava reagire, altrimenti non si guariva. E comunque essere forti è semplice quando è l’unica scelta che hai», ha raccontato come si legge su Avvenire.

Fare i conti con le conseguenze della chemio, poi, per un ragazzo così giovane è stato ancora più difficile. «La chemio – si legge ancora su Avvenire – è una macchina della verità che mette a nudo la tua anima e che abbassa le difese non solo immunitarie, ma anche quelle che montiamo tutti i giorni per sentirci vincenti, accettati, uniformati».

Niccolò Palombini: “Oggi ne sono fuori, ma è stata dura”

Niccolò Palombini, oggi, è fuori dalla malattia, ma come ha raccontato lui stesso ai microfoni di Uno mattina, combattere contro il mostro non è stato facile. “La malattia mi ha cambiato per sempre. Oggi per fortuna ne sono fuori ma è stata dura. Mi mancavano tutte le piccole cose della vita, alzarsi spensierato e fare delle cose normalissime. Non c’è mai stato in quei momenti un attimo in cui tutti noi eravamo insieme, perchè i miei fratelli erano a casa. Oggi mi sono rialzato e torno a vivere”. Oggi, Niccolò racconterà la sua battaglia al pubblico di Raiuno durante la nuova puntata di Oggi è un altro giorno.

