Niccolò Presta/ Il marito di Lorella Boccia tace sui social dopo l’aggressione

Niccolò Presta è il marito di Lorella Boccia, l’ex ballerina di amici ospite oggi di Silvia Toffanin a “Verissimo”. I due, come vi abbiamo raccontato, sono stati vittime di un’aggressione con tanto di rapina ad opera di alcuni malviventi soltanto pochi giorni fa. Una brutta esperienza che ha segnato la coppia, non solo fisicamente, come messo in mostra da Lorella sul suo profilo Instagram, ma soprattutto a livello emotivo. Sembra essere proprio il figlio del manager televisivo Lucio Presta il componente della coppia ad aver subito maggiormente il contraccolpo di questa disavventura. Se Lorella Boccia ha infatti raccontato l’accaduto sui social e adesso anche a Verissimo, lo stesso non può dirsi per Niccolò, che sul suo profilo Instagram – evidentemente scottato dall’accaduto – tace ormai dallo scorso 30 settembre.

Niccolò Presta e Lorella Boccia: gli attacchi degli haters

Che Niccolò Presta stia soffrendo per quanto accaduto all’uscita di un ristorante romano lo ha ammesso la stessa Lorella Boccia a Silvia Toffanin. Il giovane avrebbe voluto proteggere la compagna dalla minaccia rappresentata dai malviventi e ha vissuto in maniera negativa il fatto che oltre ad essere rapinata la ballerina sia stata anche colpita con uno schiaffo. Ma è stata la stessa Lorella a spiegare come, sotto la minaccia di un coltello, Niccolò avrebbe potuto fare ben poco per difenderla:”Mio marito è arrabbiato, avrebbe voluto difendermi, si è sentito impotente e adesso sta subendo le conseguenze di quella sera, ma io so che lui farebbe qualsiasi cosa per me. Non deve preoccuparsi di nulla perché ha fatto tutto quello che poteva fare. Poteva andare molto peggio”, ha detto. Peccato che i soliti leoni da tastiera abbiano iniziato a prendere di mira Niccolò per l’accaduto. Basta cliccare sull’ultimo post Instagram del giovane per leggere il commento di un utente che attacca:”Scusa ma un figo tutto muscoli come te si fa picchiare da un coglione? Ma non potevi dargli 2 sberle ben assestate?”.

