NICCOLO’ PRESTA NUDO SU INSTAGRAM/ Fan impazzite, ma c’è chi dice ‘vergognati’

Niccolò Presta senza veli su Instagram. Il figlio di Lucio Presta torna sui social con una foto che lascia davvero poco spazio all’immaginazione: completamente nudo, di spalle, mostra il suo lato b ‘oscurato’ per la gioia delle fan! Letteralmente impazzite le follower che commentano la foto così: “finalmente due chiappe maschili”, mentre c’è chi non nasconde “ditemi che non sono l’unica ad aver zoomato. Grazie”. A parlare di zoom è un’altra utente che consiglia come zoomare al meglio per non perdersi nulla della foto: “basta screenshottare ed aumentare la luminosità. Pivelle”. Tra i tantissimi commenti positivi, però spunta anche uno negativo che innesca l’immancabile polemica. Un ragazzo, infatti, scrive a lettere grandi “Vergognati”, ma a difendere il figlio di Presta è una fan: “scusate, ma quelli che dicono vergognati, ma precisamente di cosa dovrebbe vergognarsi , di essere uno strafigo o di farvi morire di invidia?”.

Niccolò Presta e Lorella Boccia: vacanza in Polinesia

Procede a gonfie vele il matrimonio tra Niccolò Presta e Lorella Boccia da poco rientrati da un favoloso viaggio a Polinesia. Da Bora Bora la coppia ha fatto letteralmente sognare i fan postando alcune foto private e non della loro vacanza insieme. La Boccia è apparsa in splendida forma, abbronzatissima e riposata. E a pensare che la ex ballerina di Amici di Maria De Filippi all’inizio non aveva neppure accettato l’invito a cena di Niccolò: “ero diffidente, stavo sulle mie. Volevo essere sicura che fosse veramente interessato a me”. Poi la cena c’è stata e i due hanno cominciato a conoscersi ed innamorarsi, anche se Lorella in un’intervista a DiPiùTv ci ha tenuto a precisare: “Nessuno mi ha regalato nulla. Prima di conoscere Niccolò avevo già partecipato ad Amici come concorrente e poi ero entrata nel cast dei ballerini professionisti, avevo esordito come conduttrice a Colorado, ed ero arrivata a Ciao Darwin”.

Niccolò Presta e Paolo Bonolis: “Ciao Darwin programma che mi ha dato tantissimo”

Parlando di lavoro e di esperienze, Niccolò Presto durante un’intervista rilasciata a Tv Blog ha raccontato di essere molto legato ad una produzione di Ciao Darwin fatta con Paolo Bonolis: “è stato un programma che mi ha dato tantissimo a livello professionale ma anche umano. Ho conosciuto persone meravigliose e ho consolidato rapporti che prima non erano così forti”. Tra le produzioni più difficili sicuramente c’è stata Nemicamatissima con Heather Parisi e Lorella Cuccarini: “è stata complicata, ma non la più complicata” visto che parlando di produzioni davvero complicate per il figlio di Lucio Presta c’è Music: “è stata un’esperienza fantastica, fatta per due anni consecutivi, ma ho ancora del sonno arretrato. Dietro le quinte ci lavoravano trecento persone”. Impossibile non parlare poi di Paola Perego, la compagna del padre con cui ha un rapporto di “Buongiorno e buonasera, quando va bene” come detto dallo stesso Niccolò che però parlando dal punto di vista lavorativo a Blogo ha detto: “Paola è una grandissima professionista che ha pagato un errore che non ha commesso. E sta ancora pagando per quello”.

Visualizza questo post su Instagram 𝓕𝓻𝓮𝓮𝓭𝓸𝓶 Un post condiviso da Niccolò Presta (@ennepi_np) in data: 16 Ago 2019 alle ore 5:05 PDT





