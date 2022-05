N’Ice Cream, concorrenti The Band/ Carlo Verdone: “mi hanno emozionato”

N’Ice Cream e la dura critica di Gianna Nannini

N’Ice Cream sono tra i concorrenti di The Band 2022, il talent show di Rai1 condotto da Carlo Conti. Durante l’ultima puntata il gruppo di Venarotta, Ascoli Piceno, pur perdendo diversi punti nella classifica finale hanno conquistato la giuria con la loro versione di “Acqua e sapone”, brano colonna sonora dell’omonimo film di Carlo Verdone. Proprio il regista romano ha apprezzato la loro esibizione: “mi sono emozionato, mi ha fatto venire in mente quel periodo meraviglioso. L’hanno fatta in modo diverso però mi è piaciuta”. Anche Asia Argento ha apprezzato la performance: “ho trovato molta energia ma non mi sono appassionata. Il cantante era un po’ scollato dal resto. Nell’originale invece ha un tiro pazzesco”.

Di parere completamente contrario Gianni Nannini che ha tuonato: “stiamo qui a parlare di band. Se permettete, io a questi ragazzi gli voglio anche bene. Li spoglierei tutti e li rifarei da capo. Ci rimarrebbe solo il ‘prete’ che ha il look giusto coi capelli. Secondo me, non sanno dove mettere le mani. Gli ci vuole una vita per diventare una band. Devono davvero fare tanto lavoro. Io ve lo auguro, dato che avete tanta bella energia”. Non solo, la rocker senese prosegue dicendo: “devo anche dire, però, che non è mica colpa di nessuno. In Italia abbiamo un ‘troiaio’ di struttura per far diventare band le band. Non c’è paragone con l’America, l’Inghilterra dove c’è un sottosuolo di club in cui si può suonare”.

Chi sono gli N’Ice Cream di The Band 2022

Gli N’Ice Cream sono una band non nuova al mondo della televisione. In passato, infatti, il gruppo si è fatta notare dal grande pubblico partecipando al programma di successo “Tú sí que vales” in onda su Canale 5. Quest’anno hanno deciso di mettersi in gioco partecipando alla prima edizione del talent show di Rai1 dedicato alle band italiane dimostrando, sin dal loro ingresso, il loro talento. A seguirli in questa avventura la tutor Irene Grandi a cui sono molto legati e di cui hanno detto dalle pagine del Corriere Adriatico: “è fantastica, ha davvero un bellissimo carattere: ha preso a cuore le nostre sorti e siamo stati molto fortunati ad avere lei come coach”.

Infine parlando del programma hanno precisato: “il clima della trasmissione è ottimo: tutti, a partire da Carlo Conti, ci hanno preso in grande simpatia. Per quanto riguarda noi penso che alla fine credo che ciò che piaccia davvero di noi sia proprio questo nostro aspetto definito provincialotto”.

N’ice cream, ecco il video dell’ultima esibizione a The Band













