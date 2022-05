N’Ice Cream, concorrenti The Band/ Verdone: “Irene Grandi ha fatto un miracolo!”

N’Ice Cream sono tra i concorrenti di The Band, il nuovo talent show condotto da Carlo Conti e trasmesso il venerdì in prima serata su Rai1. La band è seguita da Irene Grandi e durante la seconda puntata si è fatta notare dalla giuria composta da Gianna Nannini, Asia Argento e Carlo Verdone. Per la loro esibizione, Irene Grandi ha scelto la cover del brano di Little Tony dal titolo “Riderà”, un brano molto famoso e conosciuto. La loro performance ha conquistato la giuria che ha speso parole di grande entusiasmo. A cominciare da Gianna Nannini che ha detto: “figo il cantante, bellissimo. Ma la band… Cosa suona a fare la chitarra acustica se non si sente? Bisogna lavorare sugli arrangiamenti”.

Dario e Serena, amicizia finita ad Amici 21?/ Lite per un giudizio "Non mi interessa"

Carlo Verdone, invece, si è complimentata con la tutor: “Irene Grandi ha fatto un miracolo. Era difficilissimo ristrutturare in maniera diversa una canzone di cinquant’anni fa. È troppo datata e troppo melodica”. Contrariata, invece, Asia Argento che ha precisato: “la voce andava da una parte, il gruppo dall’altra”. Una prova che ha diviso in parte la giuria conquistando sul finale 20 punti.

Amici 21, Top20 YouTube/ LDA supera Alex, Luigi, Albe...Sissi fuori classifica

Chi sono gli N’Ice Cream: da Tu sì que vales a The Band

N’Ice Cream è una band composta da ragazzi tutti originari delle Marche. La band non è la prima volta che appare in televisione, visto che ha partecipando al programma “Tu sì que vales” condotto da Belen Rodriguez. Anche in quell’occasione la band non era passata inosservata attirando l’attenzione del pubblico per la loro energia e presenza scenica.

Anche Maria De Filippi aveva particolarmente apprezzato la loro performance conquistata dalla grinta e dall’energia del gruppo. Una partecipazione che ha visto gli N’Ice Cream, la band composta da Mirko Albanesi (voce), Matteo Trevisti (Voce e chitarra acustica), Pietro Tassi (Voce e chitarra elettrica), Matteo Mariani (Basso) e Riccardo Galanti (Batteria) , arrivare alla semifinale del programma.

Denis Dosio, proposta hot a Emy Buono/ "Facciamo contenuti insieme su OnlyFans"

© RIPRODUZIONE RISERVATA