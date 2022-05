N’ice Cream, The Band/ “Irene Grandi magnifica, ci ha preso a cuore perché..”

N’Ice Cream bocciati a Tu si que vales e il riscatto a The Band

N’ice Cream sogna in grande a The Band, il nuovo programma condotto da Carlo Conti su Raiuno. Dopo tre settimane dall’inizio del programma, il gruppo ascolano si sta ritagliando uno spazio sempre più importante e staacquisendo una consapevolezza sempre più importante. Merito della loro coach, Irene Grandi, che a quanto pare li ha presi a cuore e sta tentando di far crescere la loro immagine e le loro qualità generale.

Il gruppo è reduce da tante esperienze in piazza, nel territorio ascolano, ma anche da una fortunata partecipazione a “Tú sí que vales”. In questa nuova avventura alla corte di Conti non erano partiti benissimo, nel senso che lo stile era stato ritenuto dai giudici ancora poco riconoscibile. Eppure in poco settimane – e grazie alla loro più recente performance di “Amore disperato” di Nada – hanno conquistato i giurati, salendo nella classifica generale a quota 49 punti.

N'Ice Cream nelle mani di Irene Grandi, il frontman del gruppo: "E' fantastica"

Il gruppo non ha problemi a riconoscere i meriti della coach Irene Grandi, che li ha presi per mano e accompagnati in una incredibile evoluzione artistica. Il frontman Mirko Albanesi ha detto che tutti i componenti di N’ice Cream dovrebbero ritenersi fortunatissimi per questo incontro: “Irene è fantastica, ha davvero un bellissimo carattere: ha preso a cuore le nostre sorti e siamo stati molto fortunati ad avere lei come coach”, ha confessato al Corriere Adriatico. “Il clima della trasmissione è ottimo: tutti, a partire da Carlo Conti, ci hanno preso in grande simpatia. Per quanto riguarda noi penso che alla fine credo che ciò che piaccia davvero di noi sia proprio questo nostro aspetto definito provincialotto”.

