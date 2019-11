Nice madre Stefano Bettarini/ Ha accettato Nicoletta Larini in famiglia?

Nice madre Stefano Bettarini e l’esame a Nicoletta Larini

Nice Bettarini la madre di Stefano Bettarini è l’unica donna della sua vita. Un’affermazione che lo stesso ex calciatore ha fatto poco tempo fa, all’inizio della sua storia d’amore con Nicoletta Larini. Dopo tanti anni di matrimonio con Simona Ventura, il Betta ha deciso di presentare solo la nuova fidanzata alla madre ed ha quanto pare è riuscito a farle superare il fatidico test. “Nicoletta e io siamo andati a convivere a casa mia, a Viareggio. Lei ha conosciuto i miei figli Niccolò e Giacomo, ma soprattutto ha superato l’esame più importante, mia madre Nice, alla quale avevo presentato solo Simona Ventura”, ha detto al settimanale Chi. Di Nice sappiamo alcune cose: innanzitutto che è stata una presenza costante, quasi solitaria, nella vita del figlio. Non che il padre Mauro Bettarini non sia stato presente, anzi. I due riusciranno a condividere la passione per il calcio proprio grazie all’intervento di Nice, che invoglierà il figlio a praticare l’arte del pallone. All’inizio infatti il Betta non aveva alcuna intenzione di avvicinarsi al campo da calcio, nonostante il padre allenasse già a livello dilettantistico, alcune squadre locali. La madre però riuscirà a convincerlo a praticare sort all’aria aperta, facendolo innamorare della stessa passione di Mauro.

Nice madre Stefano Bettarini, la sua idea sul divorzio con Simona Ventura

Nice Bettarini non ha esitato a prendere le difese del figlio Stefano Bettarini in seguito al divorzio dell’ex calciatore da Simona Ventura. Anzi, gli italiani che hanno la memoria lunga forse ricorderanno i duri attacchi che la donna ha riservato alla nuora, subito dopo l’inizio dei rumors sulla causa della rottura, subito collegata al tema tradimento. “E’ Stefano l’offeso, non è il Lupo Cattivo in questa storia, è stato accusato ingiustamente”, ha detto all’epoca Nice al settimanale Dipiù, “Qualcuno penserà che non sono obiettiva. Lo pensino pure, ma è inutile nasconderlo: Simona non mi è mai piaciuta”. Un pensiero che non ha nascosto nemmeno prima che il figlio andasse all’altare con Super Simo, tanto da sconsigliare il Betta di procedere con il matrimonio. “Se lei non fosse rimasta incinta, forse non l’avrebbe sposata”, ha aggiunto parlando della nascita di Niccolò, il primogenito dell’ex coppia. Nice Bettarini sarà inoltre ospite del Maurizio Costanzo Show per la puntata di ogg, mercoledì 20 novembre 2019, al fianco del figlio Stefano Bettarini. Parlerà di nuovo dell’ex nuora oppure il capitolo è finalmente chiuso, visto che nella vita del rampollo c’è Nicoletta Larini? In quella stessa intervista di alcuni anni fa, la signora Nice ha svelato tra l’altro che anche da parte della Ventura non ci sarebbe stato un atteggiamento compiacente. “Si comportava come se fosse gelosa di me e della sorella di Stefano”, ha detto, prima di rivelare di essere sicura che fosse stata proprio la conduttrice e il presunto amante a spingere Stefano a richiedere il divorzio.

