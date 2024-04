Nicholas Borgogni, dedica a Elena D’Amario dopo Amici 2024/ “Hai sempre creduto in me, ti devo tanto!”

Nicholas Borgogni torna sui social dopo Amici 2024: il lungo messaggio

Archiviata l’eliminazione da Amici 2024, Nicholas Borgogni ha ripreso in mano i suoi profili social tracciando un bilancio di questa esperienza in un lungo post su Instagram. Il ballerino, ex allievo di Emanuel Lo, ha condiviso un carosello di foto e video simbolo della sua avventura nel talent, per poi lasciarsi andare ad una riflessione fiume: “Si è concluso anche per me questo grandissimo viaggio. È stato lungo, difficile e a tratti sembrava impossibile, ma mi ha regalato tantissime emozioni, gioia, risate e insegnamenti“.

A seguire, dichiara: “Amici è una famiglia vera e propria e la sua più grande forza è chi ci sta dietro, grandi professionisti, ma soprattutto grandissime persone. Non c’è mai stato un giorno in cui mi è mancato qualcosa, da un sostegno, da qualcosa di materiale, ad un sorriso, e lo facevano 24h su 24h. Non ci sono parole per esprimere quello che ho vissuto, è inspiegabile e mi ha cambiato per sempre la vita e ne sarò sempre grato“.

Nicholas Borgogni, i ringraziamenti e la tenera dedica a Elena D’Amario

Nicholas Borgogni, lungo il post Instagram, ha anche voluto rivolgere una serie di ringraziamenti a tutti coloro che l’hanno affiancato ad Amici 2024: “Volevo ringraziare la produzione e chiunque io abbia incontrato e mi abbia permesso di vivermi al meglio questi 6 mesi. Grazie Maria per le parole che hai speso per me, per tutto il tempo che mi hai ascoltato e per l’opportunità che mi hai dato e per questo non credo di poterti ringraziare abbastanza, ma davvero ne sono grato“.

Arriva poi un ringraziamento ai professionisti e, in particolare, a Francesco Porcelluzzi (“sei stato veramente un maestro prezioso per me, oltre che un’ottima spalla e un posto sicuro“) ed Elena D’Amario: “Ballare al tuo fianco è stato incredibile e non dimenticherò mai quello che hai fatto per me! Hai sempre creduto in me fin dai primi momenti, e ci sei sempre stata quando ho avuto bisogno, ti devo tanto!“. Infine, arrivano i ringraziamenti per i prof e per “chi al di fuori mi ha sostenuto e ha speso belle parole, mi avete dato tanta forza per credere in me e per continuare ad inseguire il mio sogno. Adesso mi aspetta una nuova vita e sono pronto per affrontarla!“.

